Católica corta previsão de crescimento para 4% para este ano

"O ponto central da previsão para o crescimento em 2022 é agora revisto em baixa em 0,3 pontos percentuais para 4%, com um intervalo amplo entre 3% e 5%", refere a folha trimestral de conjuntura do Necep Católica-Lisbon Forecasting Lab, divulgada hoje.

De acordo com os economistas da Católica, no primeiro trimestre do ano, a economia portuguesa poderá ter crescido 0,2% em cadeia, alcançando um nível equivalente a 98,8% do quarto trimestre de 2019, o último período sem o impacto da pandemia.

"Esta estimativa está envolta em enorme incerteza devido ao comportamento errático em janeiro, fevereiro e março dos indicadores de alta frequência disponíveis", refere a análise da Católica.

Os economistas destacam que uma "certa fragilidade no final do mês de março sugere que, o segundo trimestre, pode ser inferior ao quarto trimestre do ano passado".

Contudo, "o choque parece ser bem menor face ao observado nos vários trimestres de confinamento devido à pandemia".

"A dimensão do choque económico pode ter um custo anualizado entre 0,5 e dois pontos percentuais, tendo em conta os efeitos nos preços da energia e na balança externa.

No entanto, assinalam que as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) poderão "amortecer" a revisão em baixa, limitando o impacto do potencial choque no crescimento.

Os economistas da Católica apontam ainda que, apesar de ainda se aguardar a entrega do Orçamento do Estado para 2022, acreditam que as metas do défice se manterão.

Ainda assim, destacam que o cenário macroeconómico associado ao Programa de Estabilidade 2022-2026 "é agora significativamente diferente face a outubro último, o que obrigará a tomar decisões difíceis, sendo de esperar alguma conflitualidade socio-sindical na sequência da inflação instalada".

Alertam ainda para que os custos com o serviço da dívida deverão subir significativamente e as balanças externas poderão ser sujeitas "a grande pressão", ainda que beneficiem das transferências de capital oriundas da União Europeia.

A Católica prevê ainda que a taxa de desemprego em 2022 caia para 5%, num intervalo 3% e 7%.