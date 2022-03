Cazaquistão promete medidas para restabelecer fornecimento de petróleo a europeus

Na semana passada ficaram inoperacionais os três pontos de saída do petróleo no terminal situado no porto russo de Novorrosiisk, no Mar Negro, por onde o Cazaquistão exporta 80% da sua produção petrolífera de Kashagan, Tenguiz e Karachaganak, este no Mar Cáspio.

Estas explorações petrolíferas representam 53 milhões das 86 milhões de toneladas extraídas anualmente por este país.

O ministro acrescentou que basta um daqueles pontos de exportação, situados a cinco quilómetros do porto de Novorrosiisk, ser recolocado em funcionamento para o país cumprir o seu plano de extração para este ano.