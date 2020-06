CCDR aprova candidatura de laboratório tecnológico na Covilhã

"O Parkurbis Lab representa um importante e estratégico investimento de cerca de 300 mil euros, financiado a 85% por fundos comunitários, numa infraestrutura única na região Centro e inovadora a nível nacional, que irá fomentar a criação de sinergias entre empresas (quer empresas estabelecidas, quer novas `startups`), academia (Universidade da Beira Interior - UBI) e sociedade civil", explica, em comunicado, o presidente da Câmara da Covilhã, Vitor Pereira.

O projeto é liderado pelo Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, em cooperação com dois dos seus principais acionistas, a Universidade da Beira Interior (UBI) e a ALTICE Lab.

Depois de concretizado, será uma estrutura única na região Centro e com características inovadoras a nível nacional, que congregará um laboratório de prototipagem, vocacionado para o desenvolvimento de novas soluções nas áreas da Eletrónica, Internet das Coisas (IoT) e Indústria 4.0 (I4.0), um espaço de `cowork` e um espaço de `Living Lab` empresarial.

"Esta combinação tem como objetivo disponibilizar um espaço para o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, potenciadas através de um programa de ação baseado na cocriação, na transferência e teste de tecnologias, no `feedback` do mercado e na articulação entre indústria, academia, governação, cidadãos", lê-se na nota.

O espaço de laboratório de prototipagem assegura equipamentos e competências para que novos empreendedores, alunos do ensino superior e investigadores possam desenvolver projetos de investigação e produtos inovadores.

Este espaço vai estar também disponível para as empresas desenvolverem protótipos de novos produtos, projetos de cooperação com entidades do sistema de I&D, adquirir serviços que contribuam para o seu desenvolvimento e competitividade tecnológica, no âmbito de uma estratégia Indústria 4.0.

Estas vertentes vêm complementar a oferta de equipamentos, infraestruturas e serviços disponibilizados pela UBI, estabelecendo ainda uma importante ligação com o Centro de `Cloud Computing` localizado naquela instituição de ensino superior.

Citado na nota, o presidente do Conselho de Administração da Parkurbis, Jorge Patrão, sublinha que "o Parkurbis Lab será instalado no piso 0 do edifício do Parkurbis e ocupará uma área de, aproximadamente, 500 metros quadrados.

"Este espaço irá potenciar atividades de Investigação, Desenvolvimento e inovação (I+D+i) e o desenvolvimento de novas soluções (produtos, serviços ou processos), importantes no crescimento da capacidade de inovação das empresas. Da auscultação do tecido empresarial resultou já uma forte demonstração de interesse na utilização destas valências", conclui.«