CCDR Centro disponibiliza 2 ME para apoio a pessoas sem-abrigo

O aviso, que estará em vigor durante três meses (até 30 de janeiro de 2024) destina-se, segundo a CCDRC, a entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos "que tenham no seu objeto social, ou prática reconhecida, a intervenção junto de pessoas em risco de exclusão, concretamente em situação de sem-abrigo".

Aquele organismo regional esclareceu que o concurso hoje lançado no âmbito do programa Centro 2030 quer financiar abordagens locais inovadoras de desenvolvimento social e de promoção de estratégias locais de inclusão ativa, que prossigam os objetivos das políticas de integração das pessoas em situação de sem-abrigo e de combate à pobreza, enquadrado no reforço Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

"Pretende-se a integração das pessoas em situação de sem abrigo, através de respostas de suporte habitacional (ainda que temporária) e de ações ocupacionais adequadas às características e vulnerabilidades dessas pessoas, que promovam a empregabilidade e a inserção profissional", acrescentou a CCDRC.

Adiantou que o aviso agora aberto "dá continuidade aos apoios já concedidos no anterior período de programação e pretende abranger um grupo específico, sobre o qual persistem dificuldades de uma resposta capaz de promover a sua reinserção social, as pessoas em situação de sem-abrigo".