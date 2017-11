CCDR-N entregou prémios "O Norte Somos Nós" a sete projetos inovadores

Lusa01 Dez, 2017, 00:16 | Economia

As empresas Quinta do Vallado e Azevedos Indústria, a Unidade de Cuidados Continuados Pediátrica KASTELO, o Centro de Investigação da Montanha de Bragança, o Teatro do Bolhão e os projectos "Operação Escola em Rede" e "100.000 Árvores na Área Metropolitana do Porto" foram os investimentos que mais votos receberam do público entre 03 e 24 de novembro, divulgou esta noite a CCDR-N, numa cerimónia que teve início pelas 21:00 no Museu do Carro Elétrico, no Porto.

"A nata da nata estava nos 21 finalistas, três em sete categorias, que foram sujeitos à votação", destacou Fernando Freire de Sousa, presidente da CCDR-N, a propósito dos prémios atribuídos a partir de "de mais de seis mil projetos com mérito regional finalistas a concurso".

"A decisão final sobre os sete vencedores coube ao público, que participou em massa na votação online. Mais de 200 mil pessoas mobilizaram-se para votar", destaca a CCDR-N.

Na cerimónia, aquela entidade atribuiu também o galardão "Emblema Regional" a um conjunto de 16 investimentos "de notoriedade consolidada".

Na área da Valorização do Património, destacaram-se a Rota do Românico, os Passadiços do Paiva, o Vale do Varosa, o programa do Alto Tâmega Aquanatur e a Igreja e Torre dos Clérigos.

Quanto à Ciência, Inovação e Tecnologia, foram distinguidos o Oliva Creative Factory, o 3B`s Research Group, o UPTEC -- Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, o INL -- Laboratório Internacional de Nanotecnologia, o I3S -- Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e o CMIN -- Centro Materno-Infantil do Norte.

Sob o tema "Cultura do Futuro", receberam o prémio o Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, a iniciativa de Paredes Art on Chairs, o Centro de Mar de Viana do Castelo, o ECODOMUS -- Centro de Referência na área do Urbanismo Sustentável de Bragança e Guimarães 2012 -- Capital Europeia da Cultura.

A iniciativa "O Norte Somos Nós" prossegue em janeiro, com a abertura de candidaturas à "nova categoria" Norte Multimédia, através da página da Internet onortesomosnos.jn.pt.

Podem concorrer a este projeto jovens até aos 30 anos, com fotografias ou curtas alusivas ao tema "A Europa está aqui".

Em concurso estarão em equipamento multimédia no valor de cinco mil Euros.

A iniciativa "O Norte Somos Nós" foi lançada pela CCDR-N enquanto autoridade gestora do programa operacional "ON.2 -- O Novo Norte" que terminou a 31 de março.

A atribuição dos prémios partiu de uma base de mais de seis mil projetos de mérito regional, tendo sido identificados 21 finalistas, três por cada uma das sete categorias definidas: Competitividade, Inovação, Investigação, Inclusão, Qualificação, Sustentabilidade e Património.