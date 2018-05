CCTP fora do acordo para novas leis laborais

Os patrões consideram positivas as alterações apresentadas. A CGTP ficou de fora. Arménio Carlos critica o aumento do período experimental e o aumento de dias dos contratos de muito curta duração. A UGT diz que os ajustamentos às propostas apresentadas foram positivos.



Entre as alterações está o alargamento do período experimental para 180 dias para os trabalhadores à procura do primeiro emprego e para os desempregados de longa duração.



Os contratos a prazo passam a ter limites no número de renovações. A proposta inclui a possibilidade de existirem bancos de horas por acordos coletivos e o fim do banco de horas individual. O documento vai agora para a Assembleia da República para ser debatido e votado antes do verão.