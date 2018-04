CDS critica proposta de requisição de casas de privados e aconselha Estado a dar o exemplo

Lusa27 Abr, 2018, 11:52 | Economia

Para a também presidente do CDS-PP, o Estado, como "grande proprietário", tem de dar o exemplo e "mobilizar todos os recursos que tem para habitação com rendas moderadas na cidade de Lisboa".

"Neste momento, temos um Governo a querer propor a requisição de casas de particulares. Ora, além de ter dúvidas quanto à possibilidade de isso ser conforme a Constituição, creio que não é possível, não é aceitável e não é justificável que o Estado queira lançar mão de habitações de privados quando ele próprio é um grande proprietário", declarou Assunção Cristas, na apresentação do balanço de seis meses do trabalho autárquico do CDS-PP em Lisboa no atual mandato.