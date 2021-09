CDS pede ao Governo plano de recuperação para os cuidados de saúde primários

Numa pergunta endereçada à ministra da Saúde através do parlamento, o grupo parlamentar centrista considera que "se mantém o problema de se ter realizado um menor número consultas e de exames, por força das decisões tomadas sobre o acesso a cuidados de saúde durante a pandemia".

Citando o Relatório Anual de Acesso a Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e Entidades Convencionadas relativo a 2020, os centristas referem que entre 2019 e 2020 as consultas médicas presenciais reduziram 38,5%, enquanto "as consultas não presenciais tiveram um aumento de 100,4%".

"A telemedicina não se deve resumir a contactos telefónicos e a recuperação da atividade" nos cuidados de saúde primários "não deve ser "mascarada" com o aumento das teleconsultas", defende o CDS-PP.

"Entendemos, assim, que se mantém muito pertinente -- e urgente - a implementação efetiva de um plano de retoma nos cuidados de saúde primários, não esquecendo os rastreios", salientam os deputados.

E é essa a única questão que o CDS-PP coloca a Marta Temido nesta iniciativa, se considera "determinante a implementação efetiva de um plano de recuperação da atividade nos cuidados de saúde primários, não esquecendo os rastreios".

O CDS assinala ainda que "já em 2021 houve nova perturbação nos cuidados de saúde primários em consequência do desvio de recursos para a vacinação Covid-19, para apoio aos serviços dedicados à covid-19, para as Áreas Dedicadas para Doentes Respiratórios (ADR`s) e, embora tenha havido alguma recuperação, esta ainda está aquém do desejável".

Apontando que "não bastam boas intenções para garantir um SNS de qualidade e acessível a todos", os deputados do CDS defendem que "mais do que promessas e anúncios, são necessárias escolhas e medidas concretas que sustentem estas boas intenções".