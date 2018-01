CDS-PP questiona Governo sobre falta de verbas na Turismo Porto e Norte

Lusa25 Jan, 2018, 21:32 | Economia

"É verdade que o Turismo do Porto e Norte de Portugal está em risco de não poder pagar salários a partir do fim do mês de janeiro, nem as despesas de funcionamento das lojas de acolhimento a turistas, assim como eletricidade, comunicações ou limpeza?", questionam os deputados na pergunta hoje dirigida ao ministro.

Esta e outras perguntas, feitas pelos deputados Cecília Meireles, Pedro Mota Soares, Álvaro Castello-Branco e Hélder Amaral, surgem após a "denúncia" feita pelo presidente da Associação Comercial do Porto, segundo o qual, citam, "o caso é muito grave" e "não há dinheiro para pagar despesas correntes de funcionamento e os postos de Turismo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e de S. Bento vão ter de fechar".

"O CDS-PP não entende como é que a região onde o turismo mais cresce -- o Norte, com o Porto à cabeça - pode ficar sem ferramentas indispensáveis à promoção do destino e ao acolhimento a quem nos visita", sustentam os centristas que questionam também se "é verdade que esta situação deve-se a cativações impostas pelo Ministério das Finanças, que congelou verbas do Turismo do Porto e Norte de Portugal, cativando na totalidade as rubricas destinadas a funcionamento e a promoção turística".

Os deputados querem também saber se "é verdade que outros organismos públicos de promoção do turismo estão a ser afetados por cativações impostas pelo Ministério das Finanças" e quais.

Hoje, e "perante o anúncio da falta de verbas para pagar salários e custos de funcionamento a partir do final deste me^s", a Associação Portuguesa Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) desafiou a TPNP a apresentar contas em "nome da transparência".

Questionada pela Lusa sobre se vai ou não apresentar as contas publicamente, a TPNP afirmou que as "contas são públicas" e que estão na sua página da Internet oficial, esclarecendo ainda que as contas são "aprovadas em Assembleia Geral e pela Secretaria de Estado do Turismo"

"A promoção externa está garantida e nunca esteve em questão. Nunca se questionou pagamento de salários", acrescenta a TPNP.