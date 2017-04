CDS sugere ao Governo PS que retome "reformas estruturais" da aliança de direita

Lusa 18 Abr, 2017, 11:36 | Economia

A proposta é feita no texto do projeto de resolução que é hoje apresentada em conferência de imprensa e que será discutido na quarta-feira, na Assembleia da República, conjuntamente com o Programa de Estabilidade (PE) e o Programa Nacional de Reformas (PN/Reformas).

No texto, o CDS pede ao Governo que faça uma revisão do PE e do PN/Reformas e que os submeta a votação.

Tanto o PS como os partidos que o apoiam no parlamento, PCP e BE, já deram indicação que será repetido o "chumbo" de 2016, quando se uniram contra um voto idêntico apresentado pelo CDS.