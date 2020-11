CE espera queda de 9,3% da economia portuguesa para este ano

Os números que foram revelados esta manhã são mais pessimistas que os previstos pelo Banco de Portugal (queda de 8,1%) e pelo Ministério das Finanças (-8,5%), mas estão em linha com as previsões do Conselho das Finanças Públicas (também -9,3%).





Por outro lado, são mais otimistas do que as previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, -9,4%) e do Fundo Monetário Internacional (FMI, -10,0%).



Para 2021, a Comissão Europeia prevê um crescimento económico de 5,4% em Portugal, idêntico ao previsto pelo Governo, uma revisão em baixa das estimativas de julho (crescimento de 6,0%), esperando ainda um crescimento de 3,5% do PIB em 2022.





Ainda sobre os dados económicos nacionais, a Comissão Europeia piorou as previsões para o défice e dívida pública portuguesa para 2020. Espera um saldo orçamental negativo de 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB), em linha com o Governo, e uma dívida pública de 135,1% do PIB.





São previsões mais otimistas que as do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um saldo orçamental de -8,4% do PIB, e do que as da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, -7,9%), sendo mais otimistas em uma décima (-7,2%) que as do Conselho das Finanças Públicas (CFP).



Relativamente à dívida pública, o número é mais negativo em três décimas do que o esperado pelo Governo (134,8% do PIB), mas mais otimista face às previsões do FMI (137,2%), CFP (137,6%) e OCDE (135,9%).





Já sobre a taxa de desemprego, a Comissão Europeia melhorou as previsões para 2020, com um valor apontado de 8,0% este ano, depois de ter previsto 9,7% em maio.



A previsão é mais otimista que os números esperados para este ano pelo Governo (8,7%), pelo Fundo Monetário Internacional (FMI, 8,1%), pelo Conselho das Finanças Públicas (CFP, 10,0%) e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE, 11,6%), sendo mais pessimista que a previsão do Banco de Portugal (7,5%).



Para 2021, Bruxelas vê a taxa de desemprego baixar para os 7,7% (6,6% em 2022), um número em linha com o do FMI (também 7,7%), mas abaixo da OCDE (9,6%), CFP (8,8%) e Ministério das Finanças (8,2%).





C/ Lusa