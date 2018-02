Cefamol diz que exportações de moldes atingiram novo recorde de 675 milhões de euros em 2017

Lusa28 Fev, 2018, 16:01 | Economia

"O ano de 2017 foi um ano de referência para a indústria portuguesa de moldes. As exportações do setor voltaram a atingir um valor recorde, ascendendo a mais de 675 milhões de euros, tornando-se o melhor ano de sempre", refere uma nota de imprensa da Cefamol enviada à agência Lusa.

Segundo a Cefamol, com sede na Marinha Grande, distrito de Leiria, "em relação ao ano de 2016, no qual o valor das exportações ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia dos 600 milhões de euros (atingindo os 626 milhões), o ano de 2017 representou um aumento de cerca de 8%", sendo que "o valor total de produção estimado" é na ordem dos 794 milhões de euros.

"Quando comparados com o início da década, mais concretamente o ano de 2010, os valores das exportações representam mais do dobro verificado nessa altura, o que é representativo de que Portugal, ao longo dos anos, tem demonstrado uma elevada capacidade de adaptação às necessidades dos seus clientes e à evolução, quer dos mercados, quer das tecnologias", nota a única associação representativa do setor no país que tem nas regiões da Marinha Grande e de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, 85% a 90% das empresas da indústria de moldes.

À Lusa, o secretário-geral da Cefamol, Manuel Oliveira, disse que para 2018 "as perspetivas são positivas, mas vão depender, sobretudo, do lançamento de novos projetos na indústria automóvel".

Atualmente, o setor exporta para 93 países, "o que demonstra a dimensão internacional e global desta indústria", sublinha ainda a Cefamol.

"Em 2017, os principais mercados dos moldes portugueses foram Espanha (22%), Alemanha (21%), França (12%), República Checa (6%) e Polónia (5%). Este grupo foi seguido pelos Estados Unidos, México e Reino Unido", refere a Cefamol, informando que o 'top ten' dos mercados de destino fica completo com a Eslováquia e Hungria.

Assim, "mantém-se a preponderância do mercado europeu, principalmente comunitário, representando nos dez últimos anos, em média, 80% do total de exportações", sendo que o ano passado foi de 82%.

A Cefamol destaca, por outro lado, a criação de emprego líquido no setor, observando que desde o início da década a indústria de moldes recrutou "cerca de três mil novos quadros".

A indústria de moldes emprega aproximadamente 10.460 trabalhadores, tem 515 empresas, a maioria de pequena e média dimensões, dedicadas à conceção, desenvolvimento e fabrico de moldes, informa a Cefamol.

Portugal está entre os principais fabricantes de moldes a nível mundial, sendo o oitavo produtor do mundo e o terceiro a nível da Europa na área dos moldes para a injeção de plástico, exportando mais de 80% da produção total.

A indústria automóvel é o principal cliente do setor em Portugal, representando cerca de 82% da atividade em 2016, seguindo-se a embalagem.

"No entanto, o setor está presente em outras áreas industriais de grande importância para o desenvolvimento de novos produtos na economia mundial, assim como vem mantendo a procura por novas áreas e nichos, tais como a eletrónica, a indústria aeronáutica ou os dispositivos médicos", acrescenta a Cefamol.

A Cefamol tem 162 empresas associadas que representam cerca de 80% da produção, empregabilidade e exportação do setor.