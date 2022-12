Cem mil trabalhadores digitais deixaram a Rússia este ano, informa Governo russo

"Até 10% dos empregados das empresas de TI deixaram o país e não regressaram. No total, cerca de 100.000 especialistas em TI estão no estrangeiro", disse o ministro do Desenvolvimento Digital, Maksut Shadayev, citado por agências noticiosas russas.

Segundo Shadayev, 80% dos que deixaram a Rússia continuam a trabalhar para uma empresa russa, uma vez que este tipo de trabalho é particularmente compatível com o teletrabalho.

Muitos dos que deixaram a Rússia mudaram-se para a Turquia, Geórgia, Arménia, Emirados Árabes Unidos ou Ásia Central, onde podem continuar a trabalhar e, portanto, receber os seus salários.

Embora o ministro não tenha mencionado as causas deste êxodo, muitos empregados do setor digital fugiram da Rússia desde o início da ofensiva de Moscovo contra a Ucrânia, no final de fevereiro.

Uma primeira vaga de partidas em massa teve lugar nas primeiras semanas do conflito, e uma segunda no outono, depois do Kremlin ter anunciado a mobilização de centenas de milhares de russos em idade de combate.

Estas partidas, para além do êxodo de centenas de milhares de outros russos, suscitam preocupações sobre uma `fuga de cérebros` que poderia criar escassez de trabalhadores no setor de alta tecnologia, que requer pessoal altamente qualificado.

As sanções económicas ocidentais também aumentam as dificuldades, criando problemas com o financiamento e o fornecimento de certos componentes eletrónicos.

Para evitar agravar a situação, Shadayev recomendou hoje que não sejam impostas "restrições rigorosas" ao teletrabalho dos profissionais de TI, uma vez que tal poderia "forçá-los a procurar trabalho em empresas estrangeiras".