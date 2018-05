Centenas de empresários e governantes reunidos em Cascais para discutir o futuro

Lusa05 Mai, 2018, 08:07 | Economia

Trata-se do Horasis Global Meeting, que decorre pela terceira vez consecutiva neste concelho do distrito de Lisboa, juntando agora 600 personalidades de 90 países sob o tema `Inspirando o futuro`.

"Decidimos realizar o Horasis Global Meeting em Cascais, de forma permanente, para ali criar um `novo Davos` [como é conhecido o Fórum Económico Mundial que decorre nesta cidade da Suíça], em que os participantes chegam todos os anos a um local conhecido", explicou recentemente à agência Lusa o líder desta organização internacional, Frank-Jurgen Richter.

Segundo o responsável, "Portugal é o país ideal para sediar o encontro", uma vez que "é o berço de tecnologia emergente da Europa [...] e o novo centro mundial de diálogo global devido à sua excelente posição geográfica entre o Oriente e o Ocidente".

O objetivo desta edição do evento é debater "novas ideias para tornar o futuro mais sustentável e equilibrado", dando "um enfoque especial a como a tecnologia pode ajudar a moldar" a sociedade a longo prazo, apontou Frank-Jurgen Richter.

Num total de 60 sessões -- entre palestras e espaços de diálogo --, o Horasis Global Meeting vai abordar assuntos como o desenvolvimento sustentável, as migrações, a tecnologia `blockchain` (que permite guardar dados de forma descentralizada e privada), a inteligência artificial e o emprego jovem.

Entre as presenças já confirmadas estão vários membros do executivo português, bem como "os líderes mundiais mais promissores", como Peter Mutharika (do Malaui), Armen Sarkissian (da Arménia), Hassan bin Talal (príncipe da Jordânia), Ulisses Correia e Silva (primeiro-ministro de Cabo Verde) e Mohamed ElBaradei (vice-Presidente do Egito e Nobel da Paz de 2005), elencou o presidente da Horasis.

Neste grupo, Frank-Jurgen Richter incluiu também o comissário europeu português Carlos Moedas.

Do lado dos empresários, o responsável destacou os nomes de Durão Barroso (atual presidente do banco Goldman Sachs International e ex-presidente da Comissão Europeia) e de Pedro Duarte Neves (vice-governador do Banco de Portugal e presidente do Comité para a Proteção dos Consumidores e Inovação Financeira da Autoridade Bancária Europeia), entre outros.