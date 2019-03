Centeno afirma que Novo Banco não será liquidado

Mário Aleixo - RTP08 Mar, 2019, 06:48 / atualizado em 08 Mar, 2019, 08:34 | Economia

“O Novo Banco pelo efeito sistémico que tem não vai ser liquidado”, afirmou Centeno, ouvido na quinta-feira em sede de comissão parlamentar de Orçamento e Finanças.



Segundo Centeno, em causa está o backstop (rede de segurança) assumido, pelo qual o Estado português pode recapitalizar o Novo Banco “numa situação limite para evitar a liquidação do banco”.



João Vasco - Antena 1 História de uma crise



O Novo Banco foi criado em agosto de 2014, no âmbito da resolução do Banco Espírito Santo, dias depois de ter apresentado prejuízos de quase 3,6 mil milhões de euros, para ficar com parte da atividade bancária do BES, nomeadamente os depósitos.O Governo então partilhado por PSD e CDS-PP e o Banco de Portugal começaram a tentar vendê-lo, mas tal só foi concretizado em 2017 (depois de o primeiro processo de venda ter sido interrompido em 2015 pelo Banco de Portugal), já com o Executivo socialista.A escolha recaiu sobre o fundo de investimento norte-americano Lone Star, que em troca de ficar com 75 por cento do Novo Banco (o Fundo de Resolução manteve 25 por cento) não pagou qualquer preço, injetando mil milhões de euros no Novo Banco.Acordou ainda um mecanismo pelo qual, durante oito anos (até 2026), o Fundo de Resolução compensa o Novo Banco pelas perdas num conjunto de ativos tóxicos que ponham em causa os rácios de capital, até 3890 milhões de euros.A venda do Novo Banco teve de ser negociada também com a Comissão Europeia, tendo o Estado português acordado com Bruxelas umou rede de segurança, que garante que o Estado português acode ao Novo Banco (recapitalizando-o) em caso de situação limite.Em comunicado em outubro de 2017, Bruxelas disse que, caso se venha a perceber que o Novo Banco precisa de capital “em circunstâncias adversas graves que não possam ser resolvidas pelo Lone Star ou por outros operadores de mercado”, que “Portugal disponibilizará capital adicional limitado”.O objetivo de Bruxelas – que não quantificou até quanto pode ir esta injeção de capital - será o de garantir que o Novo Banco seja viável, mesmo que o Estado tenha de intervir.Na passada sexta-feira o Novo Banco anunciou que ia pedir uma injeção de capital ao Fundo de Resolução de 1149 milhões de euros para se recapitalizar, depois de ter apresentado prejuízos de 1412 milhões de euros em 2018 (o quinto ano consecutivo de prejuízos, desde que foi criado).Centeno disse que "os resultados do Novo Banco estão mascarados com uma resolução que se calhar foi falhada", numa referência ao governo de então e ao Banco de Portugal, e vincou o papel do banco recorrente (odo Novo Banco, que exclui os ativos herdados do BES) no crédito às empresas e como "um dos líderes do apoio as empresas na utilização dos fundos europeus.