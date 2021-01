Centeno alerta para crédito malparado e moratórias

O governador do Banco de Portugal esteve ontem à noite na RTP, onde revelou preocupação com as moratórias e explicou que até setembro, os pagamentos adiados podem atingir os 11 mil milhões de euros.



Mário Centeno mostra-se preocupado com as moratórias e diz que, no final desta crise, os bancos podem ficar com uma elevada quantidade de empréstimos que não vão conseguir cobrar.