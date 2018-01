Centeno anuncia boas notícias para a Grécia

RTP22 Jan, 2018, 21:09 / atualizado em 22 Jan, 2018, 22:37 | Economia

“Sobre a Grécia há boas notícias. Alcançámos um acordo político sobre a terceira revisão do programa do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Saudamos a adoção de quase todas as ações prévias e mandatámos o grupo de trabalho do Eurogrupo para verificar a conclusão das restantes nas próximas semanas”, afirmou Mário Centeno.



Para o presidente do Eurogrupo “as autoridades gregas mais do que alcançaram as metas orçamentais que estavam definidas durante os últimos três anos (2015-2017)”, mas “é necessário ainda mais empenho na ambiciosa estratégia abrangente de crescimento”.



Centeno convidou as autoridades gregas a “finalizar essas metas em cooperação com as instituições bem antes do final do programa”.



“A zona euro poderá, no futuro, iniciar o trabalho técnico sobre as medidas de alívio da dívida grega”, acrescentou.



A Grécia enfrenta uma dívida de 180 por cento do PIB e implantou 95 das 110 reformas económicas e socias que lhe foram impostas.



Na primeira conferência de imprensa na condição de presidente do Eurogrupo, Centeno considerou que o sucesso da terceira revisão “reflete o enorme esforço e a excelente cooperação entre o Governo grego e as instituições” e permitirá, quando estiverem concluídas as restantes medidas acordadas com Atenas, um novo desembolso que ascenderá a 6,7 mil milhões de euros. Os 6,7 mil milhões de euros devem ser pagos em duas parcelas: a primeira, no valor de 5,7 mil milhões, na segunda metade de fevereiro e o restante em abril.



“Olhando para a frente, podemos começar o trabalho técnico sobre medidas para alívio da dívida, relacionando-a com o crescimento económico”, frisou Centeno, antecipando já a conclusão com êxito deste novo programa de assistência à Grécia, o que deverá acontecer em agosto.



A concluir a conferência de imprensa, na qual esteve acompanhado pelo comissário europeu para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, e do diretor do Mecanismo de Estabilidade Europeu, Klaus Regling, Centeno afirmou que sentiu na reunião de hoje “um grande espírito de equipa, com objetivos comuns”.



“Farei o meu melhor para ajudar a promover as mudanças que irão tornar a zona euro mais forte”, rematou.



A próxima reunião do Eurogrupo está agendada para 19 de fevereiro.



C/Lusa