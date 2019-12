Centeno apresenta aos partidos parlamentares linhas gerais da proposta do Governo

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 deverá ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, começando a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 09 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 06 de fevereiro.

Nas reuniões com os partidos representados na Assembleia da República, além da equipa das Finanças liderada por Mário Centeno, o Governo faz-se representar pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

O primeiro partido a ser recebido será o PSD, pelas 09:00, seguindo-se 30 minutos depois o Bloco de Esquerda.

Entre as 10:00 e as 13:00, com intervalos de 30 minutos, o Governo recebe o PCP, o CDS-PP, o PEV, o Chega e a Iniciativa Liberal.

Segundo o Governo, por impedimento de agenda do Livre, "a reunião com este partido realizar-se-á em momento posterior".

Contactado pela Lusa, fonte oficial do Livre disse à Lusa que a deputada única do partido, Joacine Katar Moreira, não participará na terça-feira na ronda de encontros com o ministro das Finanças por estar fora do país, na Conferência do Clima das Nações Unidas, que decorre em Madrid até ao próximo dia 13.