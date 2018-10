Centeno apresenta linhas do Orçamento aos partidos

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O ministro das Finanças reúne-se esta terça-feira, com os partidos representados na Assembleia da República para apresentar as linhas gerais da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano.



Depois do PAN, recebido pelas 9h30, Mário Centeno reúne-se sucessivamente com o PSD, o PEV, o BE e o PCP. Ao início da tarde, é a vez do CDS-PP.



A proposta do Governo será entregue na Assembleia da República a 15 de outubro.