Centeno apresenta Orçamento 2020 aos partidos com assento parlamentar

O Governo apresentou o Orçamento do Estado para 2020 aos partidos com assento parlamentar, mas o PSD diz que só comenta quando conhecer as medidas concretas. O CDS insiste no desagravamento da carga fiscal. À esquerda, mantém-se a disponibilidade para negociar até ao último minuto.