10h46 - Mário Centeno lembra "maior crescimento do século"



O ministro das Finanças responde a Leitão Amaro, salientando os números de crescimento da economia, superiores ao registado no final de 2015.



Sobre a carga fiscal, Mário Centeno diz que é inferior aquando da legislatura anterior: "São quatro décimas a menos".



10h42 - "Este é o orçamento do presente sem futuro"



António Leitão Amaro refere que o OE2018 faz redistribuição da riqueza. "Mas não basta redistribuir, é necessário também criar condições para o crescimento sustentado", acrescenta.



O deputado do PSD diz que estratégia orçamental do Governo não conta com medidas específicas para empresas, exportações e investimento.



10h34 - Intervém o deputado do PSD, António Leitão Amaro



O deputado começa por confrontar Mário Centeno com a apresentação do Orçamento do Estado, a 13 de outubro, onde não constavam propostas relevantes para o combate e prevenção de incêndios, já depois do incêndio de Pedrógão Grande.



António Leitão Amaro refere que o atual Governo cortou o investimento na floresta e na Proteção Civil desde o início da legislatura, tendo este ano sido registado um ligeiro aumento este ano, ainda assim abaixo dos valores do anterior Governo.



Refere mesmo que as tragédias "poderiam ter sido evitadas" caso tivesse havido maior investimento.



O deputado do PSD confrontou o ministro das Finanças com as posições assumidas publicamente acerca do pedido de demissão do presidente do Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem.



Leitão Amaro critica ainda a imposição de mais impostos, numa ação que não vai de encontro com as palavras e promessas do Governo, sobretudo o aumento de impostos para trabalhadores independentes.



10h26 - "Dureza" para a administração pública



Centeno criticou também a "ideologia da anterior legislatura", que "visou com particular dureza os trabalhadores do Estado".



"A proposta de Orçamento reverte o desinvestimento no capital humano da administração pública", através do descongelamento das progressões e das promoções, refere Centeno.



O ministro aborda também a alteração dos escalões de IRS, afirmando que se traduz numa "redistribuição mais justa dos rendimentos".



O aumento das pensões também foi referido na intervenção inicial, afirmando que todas as pensões vão ser aumentadas pela primeira vez numa década.



Mário Centeno encerra a intervenção aludindo às medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros do passado fim de semana para fazer face aos fogos florestais e para a ajuda de empresas e famílias afetadas. O ministro garante que estes gastos não terão impacto no défice orçamental.



No geral, as medidas propostas pelo Governo no Orçamento do Estado não colocam em causa "nenhum dos compromissos assumidos".



10h22 - "Esta é uma consolidação estrutural e sustentável"



Mário Centeno critica as medidas "travestidas" do anterior Governo e garante que "não houve cortes cegos na despesa".



"Nenhuma das medidas que implementámos vai contra a Constituição da República ou contra os portugueses em geral", afirma.



10h14 - Mário Centeno já fala na Comissão parlamentar



O ministro das Finanças dirige as primeiras palavras da sessão às vítimas dos incêndios dos últimos meses.



Mário Centeno refere-se depois à proposta do Orçamento do Estado, apresentada a 13 de outubro pelo Governo.



O responsável pela pasta das Finanças salienta o quadro de crescimento económico e o contexto favorável a nível económico que serve de contexto à proposta orçamental. Um crescimento, que segundo o ministro, assenta no dinamismo do investimento.



Centeno destaca que o Governo conseguiu cumprir todas as metas com que se comprometeu, destacando os valores da dívida pública e do défice orçamental.



Centeno destaca melhoria dos valores do emprego e a redução sustentada da taxa de desemprego. "Sem que ninguém tivesse sido obrigado a sair do país", refere ainda o governante.



9h53 - Alterações no IRS e cativações



As alterações previstas no IRS, ao nível de escalões e do regime simplificado, ou as cativações de despesa também deverão estar em destaque na audição desta manhã.



Os partidos que apoiam o Governo no parlamento – e que ontem votaram contra a moção de censura apresentada pelo CDS-PP, a primeira desde a tomada de posse de António Costa – devem aproveitar a audição desta quarta-feira para destacar as medidas de devolução dos rendimentos.



As medidas mais emblemáticas incluem o aumento dos escalões do IRS, que passam de cinco para sete com o desdobramento do segundo e terceiro escalões, ou a subida das pensões em pelo menos 10 euros para todos os reformados.



Destaque também para as medidas que abrangem a função pública, com o descongelamento gradual das progressões na carreira.



No entanto, este documento orçamental prevê algumas medidas de agravamento fiscal, incluindo as alterações no regime simplificado de IRS ou o aumento de cerca de 1,5% de impostos sobre tabaco, álcool e refrigerantes. É também proposto um novo imposto sobre o teor de sal em alimentos como batatas fritas, cereais e bolachas.



Quanto às cativações, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) estima que o valor previsto pelo OE2018 chegue quase aos 1.800 milhões de euros em 2018.



O Governo tem sido alvo de críticas devido aos elevados valores de cativações nos últimos meses, não só do PSD e CDS-PP mas também de PCP e Bloco de Esquerda, partidos que sustentam a solução governativa.



9h52 - Vozes contraditórias sobre alterações ao défice orçamental



Mário Centeno vai apresentar a proposta de Orçamento do Estado para 2018 na Comissão parlamentar de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, com as previsões de crescimento económico de 2,2% e um défice orçamental de 1%.



Carlos César, líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, garantia na terça-feira que a meta do défice não será alterada e que as despesas com os incêndios e a floresta não vão obrigar o Governo a alterar as contas, mas apenas a reorganizá-las.



No entanto, o ministro Augusto Santos Silva admitia em entrevista aoda RTP que o défice orçamental de 2018 poderia não ficar em 1%.O ministro dos Negócios Estrangeiros refere que existe uma folga orçamental para acomodar as decisões e as medidas na sequência dos incêndios.Santos Silva lembrou também que os responsáveis europeus já admitiram que a despesa adicional com os fogos florestais possa ser excluída das contas do défice.