Centeno apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2020

O ministro Mário Centeno apresentou esta terça-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2020. Acompanhámos em direto a conferência de imprensa que decorreu no Salão Nobre do Ministério das Finanças.

10h37 - Centeno nega "batalhas internas" no Governo



O ministro das Finanças afastou o cenário de "batalhas internas", garantindo que "não há nenhuma dificuldade na gestão política do Governo neste momento" e que a proposta orçamental para 2020 resulta de "escolhas coletivas".



"Não entendo de onde vem o eco de batalhas internas, isso não existe", declarou quando questionado sobre eventuais divergências no executivo liderado por António Costa.



"Nunca antes houve um orçamento feito em tão pouco tempo, imaginem se isto era possível com batalhas internas", disse o ministro, criticando análises feitas "com fontes não identificadas".



Centeno insistiu ainda que "não há nenhuma dificuldade na gestão política do Governo neste momento", "não há definição de plafonds orçamentais" e que não há nenhuma matéria que não seja discutida "antes, durante e depois com o primeiro-ministro".







10h32 - Partidos que querem reduzir IVA da luz têm de explicar como obtêm equilíbrio orçamental



Em resposta aos jornalistas, o ministro das Finanças disse que os partidos que proponham a redução do IVA da eletricidade devem explicar como farão o equilíbrio orçamental, devido à significativa receita que seria perdida, e que políticas deixariam de ser prioridade.



"Todos aqueles que falam em propostas que alterem o equilíbrio orçamental têm de explicar a todos os portugueses o que farão com as outras prioridades ou a falta delas que queiram plasmar no documento", defendeu Mário Centeno.



Segundo o governante, o custo de uma redução generalizada do IVA da eletricidade pode ir de 450 milhões de euros, caso passe para a taxa intermédia, até um valor entre 800 e 1.000 milhões de euros, caso se reduza o IVA da eletricidade para a taxa mais baixa.



"A partir daqui é só fazer as contas", afirmou. "Se entendermos que em função da descida do IVA de hoje vamos emitir mais dívida e pagar mais impostos no futuro, ou quem quiser fazer uma proposta dessa natureza, tem de explicar quais as prioridades que deixarão de o ser ou como os serviços públicos se vão acomodar a esta nova realidade. Tenho ouvido muito pouco sobre esta dimensão", afirmou.







10h12 - “Respeito pela lei de bases da Segurança Social”



Questionado pela RTP sobre a ausência de uma proposta para o aumento extraordinário das pensões, além daquela que é a atualização automática, Mário Centeno salientou que “o que está no Orçamento do Estado é o respeito integral pela lei de bases da Segurança Social”, respeito esse “que só se faz de forma consecutiva há cinco anos”.



“A novidade, que eu sei que é pouca, é que estamos a respeitar a lei”, afirmou o ministro. “Eu sei que os portugueses valorizam o facto de, ao respeitar a lei, a generalidade das pensões ter aumentos acima da taxa observada de inflação”, acrescentou.





Mais cedo na mesma conferência de imprensa, Mário Centeno tinha já dito que “pelo terceiro ano consecutivo, a esmagadora maioria das pensões vai ter um aumento real face aos indicadores de inflação de referência, que são os de 2019”.





“Não podemos perder o sentido de responsabilidade que nos permitiu hoje apresentar um Orçamento do Estado que age de forma ativa em variadíssimas dimensões das nossas prioridades e das nossas necessidades enquanto população”, acrescentou.







10h00 - “Investimento não é um livro infantil”



Para Mário Centeno, este Orçamento “tem uma marca muito significativa de reforço do investimento estruturante”.



“Recordo a todos que o investimento não é um livro infantil”, tendo de ser “planeado, financiado, posto a concurso e finalmente executado”, pelo que é “de uma enorme responsabilidade o conjunto de investimentos que temos no Orçamento do Estado para 2020”.



“São investimentos pelos quais a sociedade portuguesa espera e anseia há muitos anos, eu diria mesmo há muitas décadas”, sublinhou, destacando o investimento na ferrovia e nos transportes urbanos.



Mário Centeno referiu ainda o investimento nos salários da administração pública e nos trabalhadores. "Nos últimos quatro anos, a administração pública recuperou direitos e renumerações como nunca antes tinha acontecido no Portugal democrático", considerou.





A proposta de Orçamento para 2020 inclui a atualização salarial da função pública em 0,3 por cento no próximo ano e promessa de aumentos de pelo menos 1 por cento em 2021.







09h50 - Saúde, pobreza e incentivos aos jovens



Lembrando que, “em 2020, as dotações iniciais do Serviço Nacional de Saúde vão crescer 942 milhões de euros”, Mário Centeno explicou que este Orçamento continua um processo iniciado em 2016, “com mais profissionais, com mais produção, mais consultas, mais episódios de urgência atendidos, mais cirurgias, com introdução de novos medicamentos”.



A nível da proteção social, o ministro prometeu que esta continuará a desenvolver-se em 2020, “em particular no combate à pobreza”.



O Governo pretende reforçar todos os instrumentos que reduzam os indicadores de pobreza. Assim, “desde o abono de família ao complemento solidário para idosos” serão reforçados já no próximo ano.



O ministro das Finanças abordou ainda o desafio demográfico, destacando medidas para a promoção da parentalidade, que passam pelas deduções à coleta no IRS a partir do segundo filho.



Sublinhando a atenção que o Governo tem de dar aos mais novos, Centeno destacou “a aposta nas qualificações na inserção no mercado de trabalho e na emancipação dos jovens”.



“Portugal tem vindo a atingir patamares de excelência na qualidade da sua educação que são traduzidos (…) nos resultados do [relatório] PISA”, no qual o país ultrapassou a média da OCDE, recordou o titular da pasta das Finanças.



“Mas não há qualificação que valha a Portugal se os jovens não encontrarem empregos que depois reflitam o retorno dessa educação, ou seja, que tenham salários compatíveis com essa qualificação e que possam ter facilitada a transição para a vida ativa”.



“A medida que temos no IRS é uma medida muito significativa de redução do IRS para aqueles que, terminada a sua formação, entram no mercado de trabalho. Nos três primeiros anos dessa nova experiência de vida, os mais jovens terão uma redução do IRS de 30 por cento no primeiro ano, de 20 por cento no segundo ano e de 10 por cento no terceiro ano”, explicou.







09h21 - Trajetória de redução da dívida mantém-se, diz Centeno



O ministro das Finanças quis apresentar o Orçamento para 2020 em torno de quatro eixos, sendo o primeiro o da consolidação orçamental e a continuidade da mesma.



“A trajetória que definimos para redução da dívida pública é, numa só palavra, credível. Se não fosse assim, Portugal não conseguiria continuar a reduzir o enorme peso que ainda tem na sua dívida pública”, declarou.



“Pela primeira vez atingimos o objetivo de médio prazo”, significando que Portugal pode colocar-se perante os “riscos e incertezas que se têm vindo a acumular, infelizmente, neste contexto global”.



Mário Centeno relembrou que o saldo estrutural do país melhorou consistentemente durante a última legislatura, sendo 2015 o último ano em que este saldo se deteriorou.



“A trajetória de redução da dívida mantém-se” e coloca a dívida “em patamares claramente inferiores a 120 por cento do PIB e totalmente compatíveis com o objetivo estabelecido” nesta legislatura, esclareceu.





“Pelo quarto ano consecutivo, em 2019, o quadro final do Orçamento do Estado não traz nenhuma surpresa para os portugueses e não traz nenhuma surpresa para as contas públicas. É a isto que eu chamo de credibilidade”.







09h03 – “Um Orçamento histórico”



O ministro das Finanças começou por agradecer a todos os que contribuíram para a proposta do Orçamento do Estado para 2020, relembrando que “nunca antes, em democracia, um Orçamento do Estado tinha sido feito em tão pouco tempo”.



“Este é um Orçamento histórico” pelos seus resultados, considerou Mário Centeno, sendo “o primeiro Orçamento entregue na Assembleia da República com uma previsão de excedente orçamental”.



O ministro considera que esse excedente reflete uma trajetória de responsabilidade que tem transmitido confiança e que tem credibilizado a política económica em Portugal.



"É uma convergência em relação à Zona Euro que atinge já 3,5 por cento do PIB", recordou Centeno, acrescentando que Portugal reagiu melhor do que outros países à sua escala à desaceleração da economia global.





“Isto acontece não só por causa do investimento, não só por causa das exportações, mas porque o mercado de trabalho na economia portuguesa tem um desempenho que não tem paralelo na Europa”, explicou.





A taxa de desemprego próxima dos seis por cento “é o sinal de maior robustez da economia portuguesa na sua vertente interna”, defendeu Mário Centeno.



“Crescem os salários, cresce o emprego, crescem as renumerações. Tem sido assim ao longo dos últimos quatro anos. Este Orçamento projeta que isso se mantenha em 2020”.







8h45 – A conferência de imprensa com o ministro Mário Centeno, que estava marcada para as 8h30, está atrasada







8h15 - Apresentação da proposta de Orçamento do Estado

O início da conferência de imprensa está marcado para as 8h30 no Ministério das Finanças. O documento foi submetido na última noite à Assembleia da República.Um primeiro olhar à proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano permite já destacar algumas medidas e dados macroeconómicos:em 0,3% no próximo ano e promessa de aumentos de pelo menos 1% em 2021;- 338 milhões de euros com a atualização extraordinária das pensões, um valor semelhante ao de 2019;- Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) tem em 2020 um reforço de 25%, para cerca de 130 milhões de euros;- A economia portuguesa deverá continuar em expansão, pelo sétimo ano consecutivo, prevendo-se um- Défice estrutural nulo em 2020, cumprindo a regra europeia do saldo orçamental, prevendo que será cumprida a regra europeia da dívida pública;, "o primeiro excedente orçamental da era democrática", mantendo a previsão do défice de 0,1% este ano;- O peso dos impostos e das contribuições sociais efetivas deverá voltar a aumentar para 35% do Produto Interno Bruto;- Previsão depelo Fundo de Resolução na ordem dos 600 milhões de euros em 2020;- Mais de 100 milhões de euros no próximo ano para- Criação do complemento-creche, a entrar em vigor no próximo ano letivo, com impacto financeiro de 30 milhões de euros;no próximo ano;- Os cofres públicos deverão arrecadar 705 milhões de euros em 2020 com dividendos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do Banco de Portugal;- Transações de casas de valor superior a um milhão de euros vão pagar mais de IMT;- IVA nas touradas sobe de 6% para 23%;- Imposto sobre jogode fortuna ou azar sobe para 25%;- Casas do alojamento local que passem para arrendamento ficam livres de mais-valias;nos três primeiros anos de trabalho;- Penalização do crédito ao consumo aumentando o Imposto do Selo sobre estes contratos;- As faturas que não forem submetidas no sistema e-fatura ou em que os cuidados de saúde prestados não forem claros não serão financiadas pela ADSE;- Limite dos lucros reinvestidos dedutíveis ao IRC aumenta para 12 ME;- As transações de imóveis de valor superior a um milhão de euros vão passar a pagar uma taxa de 7,5% de Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis (IMT);- Aumento da taxa de imposto das bebidas não alcoólicas com mais açúcar;- As empresas que paguem os passes sociais aos seus trabalhadores vão poder deduzir aos seus lucros tributáveis 130% do custo que suportaram;- Dedução de até 1.000 euros em IRS para aquisição, pelas famílias, de unidades de produção renovável para autoconsumo e de sistemas de aquecimento eficiente;- Os terrenos para construção com aptidão para uso habitacional localizados em zona de pressão urbanística e devolutos há mais de dois anos vão passar a estar sujeitos a uma taxa agravada de IMI;- O Governo vai passar a aplicar a taxa reduzida de IRC, de 17%, aos lucros tributáveis até 25.000 euros das Pequenas e Médias Empresas (PME), face ao atual limite de 15.000 euros;- O Governo, mas inclui uma autorização legislativa para alterar as regras de incidência ou reduzir as taxas em função da diminuição da dívida tarifária do sistema elétrico;- Apresentação de um estudo sobre o trabalho por turnos em Portugal, que terá como objetivo reforçar a proteção de quem trabalha neste regime laboral;- Alargamento de 25 mil euros para 27.500 euros do limite do valor dos carros sujeitos a uma taxa da tributação autónoma de 10%;- Contribuição para o audiovisual (RTP) vai manter-se em 2020;- Dedução no IRS para os filhos até aos três anos de idade, que em 2020- Prorrogada a atribuição do subsídio social de desemprego a desempregados de longa duração com mais de 52 anos de idade e a majoração do subsídio para famílias de desempregados ou monoparentais;- Os prémios de desempenho na administração pública, equivalentes a um salário base, vão voltar a ser pagos na totalidade no próximo ano "dentro da dotação inicial aprovada para o efeito";- Os escalões de rendimento do IRS em 2020 vão manter-se, mas com atualização dos respetivos limites em 0,3%, um valor igual ao proposto para a atualização dos salários dos funcionários públicos;e cobrança de um imposto específico sobre o tabaco aquecido;- Alteração do regime do IVA aplicado à eletricidade no sentido de a taxa variar em função do consumo, permitindo a tributação reduzida ou intermédia aos fornecimentos com potência contratada de baixo consumo;- Parcela de rendimento dos alojamentos locais situados em zonas de contenção sujeita a imposto vai passar a ser considerada em 50% em vez de 35%, e parte da receita proveniente deste agravamento é consignada ao IHRU;- A CP - Comboios de Portugal receberá do Fundo Ambiental um valor até 5,1 milhões de euros para "financiamento da aquisição de material circulante" (comboios);- Alteração em 2020 do regime contributivo dos trabalhadores independentes (recibos verdes) com atividade sazonal;- Veículos ligeiros a gasóleo ficam sujeitos, em 2020, a um "agravamento de 500 euros no total do imposto a pagar".