Centeno apresentou OE2019 aos partidos e ouviu preocupações

RTP09 Out, 2018, 19:06 / atualizado em 09 Out, 2018, 19:21 | Economia

O deputado André Silva, do PAN, foi o primeiro a ser recebido na Assembleia da República pelo ministro das Finanças e por Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Ao sair da reunião, comunicou aos jornalistas que Mário Centeno prevê, para 2019, um crescimento de 2,2 por cento, um desemprego de seis por cento e uma redução da dívida para 117 por cento do PIB.



O membro do PAN considera que este plano está “claramente virado para os grandes grupos sociais” e que “continua a não priorizar áreas tão importantes como as do Ambiente e da inclusão”.



"Não há medidas de fundo para a proteção e conservação da natureza, nem para travar a expansão da área do eucalipto. Não há medidas que visem reduzir o deficiente tratamento de resíduos que temos em Portugal", criticou.



“É um orçamento que agrada à função pública, que continua a ver repostos rendimentos e com aumentos de salários, agrada também aos pensionistas e a uma fatia muito grande da população portuguesa na medida em que, residindo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, terá uma redução significativa dos passes sociais. Mas também agrada a Bruxelas por prever uma redução do défice", declarou.



“Necessidade de cautelas”

“Obsessão com défice”

“Objetivo comum”

Abertura para aumentos nas pensões

Contraproposta do CDS-PP

“Trajetória de melhoria”

"Mas gostava de salientar que a proposta de Orçamento, pela primeira vez, vai contemplar logo na fase inicial medidas do PAN, nomeadamente o fim da isenção do pagamento de IVA dos artistas tauromáquicos. Há aqui claramente uma aproximação do PS ao PAN", acrescentou.Quando qestionado sobre se o PAN vai votar a favor da proposta do Governo de Orçamento logo na fase de debate na generalidade, André Silva respondeu: "Estamos ainda em negociações, até ao final da semana continuaremos em conversações e a querer introduzir mais medidas".Seguiu-se o encontro com o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, que deixou um aviso: “Este Governo viveu, durante estes anos, o benefício de taxas de juro muito baixas. Essas taxas de juro vão começar a subir, o próprio ministro reconheceu isso e reconheceu a necessidade de cautelas, mas não nos explicou em pormenor que cautelas deverão ser essas”, declarou ao sair da reunião com Mário Centeno.No entanto, Negrão congratulou-se com a redução do défice e da taxa de desemprego. “A redução do défice é óbvia e tinha de acontecer. A redução do desemprego também é uma boa medida, mas tem um problema que é a qualidade do emprego e aí achamos que o Governo não investiu aquilo que devia ter investido”.Quando questionado sobre o sentido de voto do PSD em relação à proposta orçamental do executivo, o presidente da bancada social-democrata remeteu para a resposta que tem sido dada pelo líder do partido, Rui Rio. "Naturalmente que não há nenhuma decisão, o presidente do PSD tem dito que uma decisão só [será tomada] depois de analisado o Orçamento do Estado", afirmou.O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) também foi ouvido durante a manhã e a deputada Heloísa Apolónia voltou a reforçar que o aumento salarial deve ser para todos, defendendo que o montante global a ser pago “poderá ser negociado”.Defendeu ainda "um aumento substancial na área da Cultura", bem como "mais investimento na ferrovia", "mais investimento na conservação da natureza" e um esforço para conseguir "médico de família para todos"."Os Verdes" acusaram porém o Governo de "obsessão com o défice", algo que constitui "um travão" ao investimento e a medidas que consideram fundamentais.A deputada adiantou que a meta do Governo para o défice em 2019 é de 0,2 por cento do Produto Interno Bruto e reiterou: "Nós consideramos que há uma obsessão muito grande com os números concretos do défice, porque mais um ponto, menos um ponto, mais dois pontos, não é por aí que o país se afunda"."'Os Verdes' não são a favor do descontrolo das contas públicas, mas não temos de estar completamente obcecados com estes números concretos do défice, porque o país precisa estruturalmente de investimento, e esse investimento não pode esperar", argumentou Heloísa Apolónia, sustentando que "com essa dinâmica do país e com essa capacidade de riqueza do país também se controlam as contas públicas".Quanto ao sentido de voto, este será decidido "com o documento na mão", declarou.Após a reunião de Mário Centeno com o BE, o líder parlamentar do partido, Pedro Filipe Soares, adiantou que ainda não há acordo com o Governo sobre o valor e o modelo para os aumentos da função pública, sublinhando o objetivo comum de baixar o custo da energia às famílias."Nós continuamos a trabalhar com um objetivo que ainda há minutos o senhor ministro dizia que era comum: baixar o custo da energia às famílias. Do nosso ponto de vista seria mais simples pelo IVA”, declarou Soares. Acrescentou, porém, que o partido não exclui “outras possibilidades para lá chegar".Entre as prioridades do BE para o OE2019 está também o "aumento extraordinário das pensões exatamente nos mesmos termos dos anos anteriores, podendo essa versão ser agora no mês de janeiro".Este orçamento, na visão do BE, "tem de respeitar políticas sociais relevantes" e, portanto, "matérias como apoios sociais ou prestação social para a inclusão deveriam ser devidamente valorizadas".O líder parlamentar comunista, João Oliveira, declarou após a reunião com Centeno que não existe aprovação ou chumbo, "à partida", do Orçamento do Estado para 2019, mas revelou "abertura" do executivo para a proposta do PCP de mais dez euros nas pensões já a partir de janeiro."A única coisa que é seguro e rigoroso dizer: não há orçamentos aprovados nem rejeitados, à partida. É em função da proposta de lei que o Governo apresentar na Assembleia da República que faremos a nossa apreciação e tomaremos uma posição. Como já aconteceu no passado, até à entrega há muita coisa que se podia dar como garantida e depois parece não estar garantida. Em função da proposta apresentada, poderemos tomar nessa altura uma posição relativamente ao nosso sentido de voto", disse.Em relação às previsões governamentais de um abrandamento do crescimento económico para 2,2 por cento do Produto Interno Bruto em 2019, o líder parlamentar comunista desvalorizou os dados, no sentido de que "as previsões são sempre isso mesmo, previsões".O CDS-PP foi o último a reunir-se com o ministro das Finanças. No final, a vice-presidente Cecília Meireles afirmou que saiu reforçada a intenção já anunciada pelos democratas-cristãos de votar contra o OE2019."Continuamos com um Orçamento do Estado de continuidade face às políticas deste Governo: por um lado, perdeu-se uma oportunidade que era única de investir a sério na economia e na iniciativa privada. Em segundo lugar, faz-se a consolidação orçamental através do que temos chamado de austeridade dissimulada", criticou.Por essa razão, o CDS-PP voltará a apresentar propostas de alteração - como fez nos anteriores Orçamentos dos executivos de António Costa -, que deverão passar pelo retomar da reforma do IRC interrompida nesta legislatura e pela eliminação da "sobretaxa" do imposto sobre os combustíveis.O único partido que não reuniu com Mário Centeno foi o PS, que tem encontro marcado com António Costa no dia 16 de outubro para que lhe seja apresentada a proposta do Governo.A reunião com os deputados socialistas vai ocorrer um dia depois de o Governo entregar na Assembleia da República a sua proposta de Orçamento - a última da presente legislatura -, cujo debate na generalidade está marcado para 29 e 30 deste mês, com votação final global prevista para 29 de novembro.Em sucessivas declarações públicas, o primeiro-ministro tem defendido que a proposta do executivo socialista será de "continuidade" face às anteriores, tendo como objetivo "o rigor" das contas públicas, "a reposição de rendimentos" e o estímulo ao investimento empresarial.No mesmo sentido, Pedro Nuno Santos considerou que o quarto e último Orçamento do Estado da legislatura permitirá a continuação de uma "trajetória de melhoria das condições económicas e sociais do país".c/Lusa