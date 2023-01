Centeno atribui sucesso económico à melhoria da escolaridade em Portugal

Luís Forra - Lusa

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, atribuiu esta tarde o "sucesso" no desempenho económico do país à melhoria dos níveis de escolaridade e educação dos portugueses, que classificou como a "mais silenciosa das revoluções".