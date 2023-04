Centeno avisa para taxas Euribor a crescer até agosto

Foto: Nuno Patrício - RTP

Mário Centeno garante que as taxas Euribor vão continuar a aumentar e só vão atingir valores máximos em agosto. Ouvido no Parlamento, o governador do Banco de Portugal reconheceu ainda que o aumento dos juros dos depósitos tem sido mais lento do que era desejado.