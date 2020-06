"Centeno cometeu algum crime?", pergunta Costa sobre eventual nomeação para governador do BdP

O primeiro-ministro considera que leis feitas para "perseguir pessoas" são "inadmissíveis", referindo-se à discussão que decorre no parlamento sobre incompatibilidades para governador do Banco de Portugal. António Costa faz a pergunta retórica: "Mário Centeno cometeu algum crime?" para dizer que não compreende como se faz uma lei que serve apenas para impedir a eventual nomeação de Mário Centeno para o cargo de governador do regulador.