Centeno contra recapitalização da CGD a contar para o défice

Cristina Sambado - RTP26 Mar, 2018, 14:57 / atualizado em 26 Mar, 2018, 17:25 | Economia

“O Eurostat preconiza o registo da capitalização da Caixa Geral de Depósitos no défice que está errado. É contrário à decisão da Comissão Europeia, contraria os tratados europeus e não representa condignamente o investimento feito na CGD pelo seu acionista, o Estado português”, afirmou o governante em conferência de imprensa no Ministério das Finanças, em Lisboa. O INE divulgou hoje que o défice orçamental de 2017 ficou nos 3% do PIB com recapitalização da CGD, mas que teria sido de 0,9% sem esta operação.



Mário Centeno recorda que “este foi investimento feito fora do regime de ajudas de Estado. Foi um verdadeiro investimento de futuro da instituição, com retorno, e o mais importante investimento na poupança dos portugueses e na estabilidade do sistema financeiro em Portugal”.



“Isto é comprovado pela seriedade com que o novo plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos está a ser implementado e pelos resultados que estão a ter, com a obtenção de resultados positivos em 2017”.



Segundo o ministro das Finanças, “o registo do investimento na capitalização da Caixa Geral de Depósitos em contas nacionais não altera a natureza da decisão do Governo português, corroborada, aliás, pelo Colégio de Comissários da Comissão Europeia”.



“Não tem assim qualquer impacto na avaliação das contas públicas portuguesas, porque Portugal cumpre, em 2017, todas as metas a que se tinha proposto”, realçou.

O valor mais baixo em 43 anos

O ministro das Finanças frisou que o défice atingido em 2017 foi o mais baixo das últimas décadas. Centeno considerou que este desempenho é assinalável.



“Portugal apresenta hoje o seu melhor desempenho económico e financeiro de várias décadas. Este desempenho permite-nos desenvolver melhores políticas e trabalhar com confiança para um novo patamar de desenvolvimento do país”, sublinhou. “O investimento está a crescer também ao dobro do ritmo da União Europeia”, realçou.



Para Centeno, “este é o resultado do trabalho rigoroso e exigente de todos os agentes económicos em Portugal. E por isso deve ser partilhado por todos”



“Gostava de começar pelas famílias. A divida da família reduziu-se de forma acentuada. O emprego e os salários recuperam níveis anteriores ao início da crise. O emprego cresce em Portugal ao dobro do ritmo da Europa. O desemprego caiu abruptamente. Em 2017, Portugal atingiu a taxa de desemprego mais baixa desde 2004”, acrescentou.



O ministro das Finanças recordou ainda que as “empresas portuguesas voltaram a investir. Com o sistema financeiro estabilizado, a confiança voltou às empresas. As empresas criam emprego de maior qualidade. 85 por cento são contratos permanentes e os salários crescem”.



Já em relação às contas das Administrações Públicas, Centeno frisou que “o défice público em 2017 foi de 0,9 por cento do PIB. A dívida caiu mais de quatro pontos percentuais. O excedente primário fixou-se em 3 por cento do PIB”



“Em setembro de 2017 a dívida pública portuguesa saiu do lixo. Em consequência, os juros pagos caíram quase 300 milhões de euros entre 2016 e 2017. Devemos isto ao esforço dos portugueses, das empresas e ao rigor das contas públicas”, sublinhou.



Portugal atingiu o crescimento esperado

“Do lado da receita, devemos assinalar que quer a receita fiscal quer as contribuições da Segurança Social cresceram a ritmos superiores aos que antecipávamos no final de 2016. Cinco e sete por cento respetivamente”.

Portugal mais perto de cumprir objetivos



Para o ministro das Finanças, com este resultado, “Portugal passa a fazer parte do grupo de países que construíram o espaço orçamental suficiente para utilizar todos os instrumentos disponíveis, quase seja necessário”.

Para o governante, “o desempenho das contas públicas é assim assinalável. Portugal continua a cumprir os seus compromissos, como tem feito desde que este governo assumiu funções”.Centeno recordou que o país “cumpriu a pensar no seu futuro coletivo. Por isso, a despesa com a criação de bens e serviços atingiu o crescimento esperado e aprovado na Assembleia da República em novembro de 2016”.“Saúde, educação e serviços públicos nos municípios foram alguns dos destinos preferenciais deste acrescido esforço público. Nas escolas, onde a despesa com o pessoal cresceu 1,6 por cento e as outras despesas cresceram 5,2 por cento. No Serviço Nacional de Saúde, onde a despesa cresceu 3,5 por cento e os consumos intermédios cresceram 2,6 por cento. No investimento, que cresceu 25 por cento em 201, são mais 682 milhões de euros do que em 2016”, especificou.Para o ministro das Finanças, “este foi o maior esforço do saldo de capital nos últimos seis anos. Por isso o saldo capital que é a diferença entre os recursos de capital e os investimentos feitos deteriorou-se, em 2017, 938 milhões de euros”.Centeno considera que “o Governo tem demonstrado que opções responsáveis, os bons resultados nos indicadores financeiros têm necessariamente uma expressão positiva nas políticas públicas e nos indicadores sociais”.“Todos os recursos disponíveis devem e estão a ser colocados ao serviço do desenvolvimento do país e do futuro que preparamos para as novas gerações. Porque são esses investimentos que garantem um futuro sustentável, numa economia mais próspera e numa sociedade mais justa”.O ministro das Finanças salienta que “Portugal fica muito mais perto de cumprir o objetivo de médio prazo para o saldo orçamental”.“Em 2017, o ajustamento estrutural foi de um ponto percentual. Isto reflete o crescimento forte do produto, que tem uma dimensão estrutural e o rigor da execução das contas públicas. A estimativa para o défice estrutural de 2017 é de um por cento. Ou seja, Portugal cumpriu em 2017 cerca de metade da distância a que se encontrava desse objetivo no final de 2016”, frisou.“No ano em que Portugal cresceu mais do que a média europeia, em que se inverteu a tendência de saída do mercado de trabalho, em que a credibilidade da política económica e da sociedade portuguesa foi restaurada, sofremos também as maiores tragédias humanas em muitos anos. Por isso, devemos ser mais exigentes. Este é também o momento de dirigir os recursos, sempre limitados, para a criação de um país mais coeso e mais seguro”.Centeno frisa que “não é altura nem de complacência, nem de descansar. O que o passado nos ensina é que nada nunca está alcançado de forma definitiva. Se muitos, a maioria, acreditaram neste caminho, outros houve que dele duvidaram. Mas sim, foi possível”.“Apenas um valor do défice como o atingido em 2017 garante que, caso enfrente nos próximos anos um quadro económico menos favorável, Portugal não volta a entrar no procedimento por défice excessivo. Como aliás sucedeu infelizmente nas duas últimas grandes recessões europeias, em 2003 e em 2009”, sustentou.Para o ministro das Finanças, “entrar em défice excessivo, com o ainda elevado nível de endividamento público, colocaria Portugal no contexto de grande fragilidade e exposto à incerteza e volatilidade no acesso ao financiamento, com custos financeiros muito elevados para todos”.“Pelo contrário, com o nível de crescimento económico e emprego atingido e com as finanças públicas estabilizadas, Portugal volta a puder enfrentar o futuro com otimismo e confiança. Vamos prosseguir este caminho. Vamos todos seguir este caminho, com confiança. Cientes do percurso que fizemos e com responsabilidade de continuar a fazer as melhores opções para o futuro”, sublinhou.Segundo Centeno, “hoje deixamos definitivamente as impossibilidades aritméticas, dos milagres e as reversões. E saudamos o esforço de toda a Administração Pública, dirigentes e funcionários e de todos os portugueses pela credibilidade que hoje finalmente têm as contas públicas em Portugal”.“Só o rigor trás a confiança e o emprego, que podem manter Portugal na rota do sucesso”, rematou.