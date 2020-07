Centeno dá mais um passo rumo ao Banco de Portugal

Mário Centeno está mais perto de ser o próximo governador do Banco de Portugal. O Parlamento aprovou já o relatório da audição do ex-ministro das Finanças. Um relatório que contou com o voto favorável do partido socialista e a abstenção do PSD e PCP. Os restantes partidos chumbaram o documento.