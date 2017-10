Centeno diz a Bruxelas que diferença de estimativas "não é estatisticamente significativa"

RTP31 Out, 2017, 19:24 / atualizado em 31 Out, 2017, 19:46 | Economia

Numa carta enviada esta terça-feira ao vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, e ao comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, em resposta aos esclarecimentos pedidos na semana passada, Mário Centeno, defende que as divergências dos cálculos identificadas pelos dois responsáveis não são relevantes.

"Em 2018, a discussão é novamente em torno das estimativas do produto potencial. A diferença entre as nossas estimativas para o produto potencial e as da Comissão Europeia é de 0,1 pontos percentuais - a diferença não é estatisticamente significativa", pode ler-se na missiva do governante português.

Na sexta-feira, Bruxelas tinha alertado que a consolidação orçamental portuguesa prevista para 2018 ficava aquém do definido, admitindo mesmo um "desvio significativo" no cumprimento dos défices de 2017 e 2018. Os dois governantes europeus exigiam esclarecimentos ao Governo português até esta sexta-feira sobre como o ministro das Finanças prevê cumprir as regras europeias no próximo ano.

c/ Lusa