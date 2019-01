Centeno: "É evidente que má gestão existiu na CGD" e teve custos

O ministro das Finanças salientou que, mesmo antes da auditoria da EY, as inspeções do Mecanismo Único de Supervisão e do Banco de Portugal anteriores a 2015 eram "muito claras" e identificavam "todas as deficiências" da gestão da Caixa, acusando o anterior Governo, dizendo que “não fez rigorosamente nada”.



“Era crucial alterar a forma de trabalhar, o que vai muito para além da influência política que este governo ou aquele possam ter tido sobre a Caixa. Havia um problema generalizado na gestão do risco no sistema bancário português”, garantiu Centeno em resposta a Mariana Mortágua, que considerou que, se houve influência do Governo PS da altura, “temos direito a sabê-lo”.



“Até às últimas consequências”

O ministro das Finanças garantiu ainda, na Comissão de Orçamento e Finanças, que a administração da Caixa Geral de Depósitos está a trabalhar no apuramento de responsabilidades civis na gestão anterior da CGD.







Sobre a responsabilização dos gestores do banco público cujas decisões se revelaram ruinosas, Centeno disse que, enquanto tutela da CGD, deu "todas as instruções ao Conselho de Administração da CGD para atuar na preservação quer patrimonial quer das responsabilidades que ainda se consigam fazer valer".







A administração da CGD "tem a indicação pelo Governo para levar até às últimas consequências todas as ações necessárias para que aqueles que possam ser responsabilizados (...) possam vir a sê-lo no seu devido lugar", disse.



"Ninguém neste Governo tem qualquer problema com esta auditoria"

Entre elas, diz o ministro, a alteração das regras de governação da Caixa, respondendo assim ao repto do PSD para saber se foram alterados procedimentos no banco público para que não se repitam erros de gestão que têm vindo a ser divulgado na imprensa a propósito de um relatório preliminar de uma auditoria ao banco.





Mário Centeno criticou por diversas vezes os partidos do anterior Governo, questionando porque razão a auditoria não foi feita na altura. "Nesses anos, houve dezenas de auditorias trimestrais. Nunca teve curiosidade?", perguntou Centeno ao deputado do PSD, dizendo que "ninguém quis saber" porque se acumulavam as dívidas.





"Não vale a pena inverter o ónus", reforçou, dizendo que durante sete anos em 20 viram membros do PSD passar pela administração do banco.



Centeno disse que 1650 milhões de euros da recapitalização feita em 2013, era “demasiado pouco para a dimensão do problema”. “Temos de perguntar porquê”, atirou o ministro.Centeno considerou que, além de responsabilidades criminais, civis e contraordenacionais, há responsabilidades políticas, realçando que “não cabe ao Governo apurar a responsabilidade política. É ao parlamento”."Estamos cá para que todas as responsabilidades sejam assacadas", garantiu Mário Centeno, em resposta ao deputado do PSD. "Todas as entidades judiciais, de supervisão e regulação têm mais esta auditoria transversal. Espero que venham a atuar em conformidade", assumiu o ministro.Num outro momento, o ministro das Finanças retomou um argumento que já tinha usado na semana passada, ao garantir que apenas este Governo em 20 anos avançou com uma auditoria.nesses 20 anos, lembrou o ministro."Ninguém neste Governo tem qualquer problema com esta auditoria, nem com as consequências que possa ter", garantiu Centeno aos deputados.Mário Centeno argumentou que o Governo "deu todas as indicações que tinha de dar" à Caixa Geral de Depósitos.