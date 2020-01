Centeno e o Orçamento. "Temos plena confiança de que vamos atingir os objetivos"

, exortando o Governo de António Costa a adotar todas as medidas que venham a revelar-se necessárias.

Os ministros das Finanças do bloco da moeda única foram chamados para a primeira reunião formal do ano. Entre os pontos da agenda está o projeto orçamental remetido por Lisboa e Bruxelas a 17 de dezembro de 2019.



Por regra, em matéria orçamental, o bloco de ministros das Finanças da Zona Euro, presidido por Mário Centeno, afina pelo diapasão da Comissão Europeia.

“O Orçamento foi pensado no quadro regulamentar que existe e é esse quadro regulamentar que vai ser cumprido”, começou por sublinhar Centeno, à entrada para o encontro do Eurogrupo.“Nós temos os nossos objetivos orçamentais muito bem definidos, temos vindo a cumpri-los ao longo dos anos. Não vai ser 2020 que vai ser novidade nesse aspeto, todas essas matérias estão enquadradas do ponto de vista orçamental e nós temos a plena confiança de que vamos atingir os objetivos estabelecidos”, insistiu.

Novo Banco. Centeno defende injeções de capital



. Considerou-as, todavia, "importantes para o país na visão da estabilização do sistema financeiro". O que, na sua perspetiva, tem permitido estabilizar o financiamento da Administração Pública, das famílias e das empresas.“Temos um contrato de financiamento como o Fundo de Resolução que está a ser cumprido, temos seguido atentamente, ano após ano, a evolução deste processo”, afirmou o governante.

“O facto de não contar para o ajustamento estrutural significa aquilo que eu tenho dito reiteradamente, que é essa incidência orçamental,e não fazem parte da trajetória orçamental que o país tem seguido”, continuou Centeno, para então colocar a tónica na “estabilização do sistema financeiro”.A 20 de novembro, ao avaliar o primeiro esboço do plano orçamental para este ano, ainda num contexto de formação do atual Governo, Bruxelas já advertia para um “risco de desvio significativo da trajetória de ajustamento rumo ao objetivo orçamental de médio prazo”.“O saldo estrutural recalculado no plano orçamental atualizado está próximo do objetivo orçamental de médio prazo em 2020, mas a Comissão projeta um risco de desvio significativo do ajustamento necessário com vista ao objetivo orçamental de médio prazo em 2019 e 2020, com base numa avaliação global dos dois pilares”, escreveu a Comissão.

