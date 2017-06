Centeno espera boas notícias já hoje também das agências de notação

Lusa 16 Jun, 2017, 14:39 | Economia

"Hoje a Fitch vai reavaliar estas circunstâncias, e todos esperamos que esta realidade se possa refletir numa reavaliação efetiva da agência, mas temos que esperar. Não podemos obviamente esconder que existe uma expetativa positiva, que é partilhada por todos", declarou Mário Centeno, à saída da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, no Luxemburgo.

Centeno recordou que, no mês passado, quando a Comissão Europeia recomendou o encerramento do PDE a Portugal, o Governo já classificou essa decisão "como um `upgrade`, uma classificação positiva para o país".

"E a expetativa que temos é que todo este movimento -- que, é preciso recordá-lo de novo, se sustenta numa consolidação das finanças públicas com crescimento económico e um crescimento muito assinalável do emprego e queda do desemprego -- trará boas notícias também na outra dimensão que todos esperamos, que é uma valorização da notação da dívida portuguesa e, em consequência, da capacidade de todos em Portugal melhorarem as suas condições de financiamento", disse.

O ministro observou ainda que se tem notado "nas últimas semanas uma descida muito significativa e sustentada das taxas de juro da dívida portuguesa nos prazos que são habitualmente comentados, que são os prazos de dívida a 10 anos", aproximando "muito" Portugal de outros países da área do euro.

"O processo de reavaliação das agências (de notação) é lento, vai obviamente decorrer ao longo dos próximos meses, e vamos ter hoje um evento (da Fitch), esperemos pelo resultado", concluiu.

A Fitch, assim como as agências de notação financeira Moody`s e Standart and Poor`s (S&P), ainda mantém Portugal no nível de `lixo`, o que encarece os custos do financiamento soberano e das empresas portuguesas.