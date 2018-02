Centeno espera "decisões concretas" dos lideres sobre união bancária em Junho

Lusa20 Fev, 2018, 14:53 | Economia

Intervindo num debate no quadro da "semana parlamentar" sobre o semestre europeu, naquela que foi a sua primeira intervenção no Parlamento Europeu enquanto presidente do Eurogrupo, Mário Centeno comentou que "depois de ter estado focado, durante muitos anos, na gestão de crises, o Eurogrupo pode finalmente virar todas as suas atenções para o processo de completar a arquitetura da UEM".

Defendendo que a conclusão da união bancária é um elemento fulcral para prevenir a fragmentação financeira, o presidente do fórum de ministros das Finanças da zona euro regozijou-se por esse ser também um compromisso ao nível dos chefes de Estado e de Governo da UE.

"É encorajador que os nossos líderes tenham identificado a conclusão da união bancária como uma prioridade de topo, sobre a qual esperam tomar decisões concretas em junho. Também estou muito otimista de que tal será possível. Por que é que tal é importante? Porque o que me preocupa é que a fragmentação aumenta os custos para todos. Limita as opções das empresas e cidadãos", sustentou.

Mário Centeno sublinhou então que quando fala de "decisões concretas em junho" refere-se precisamente a decisões "sobre passos concretos a tomar", e não "mais um roteiro".

"Acredito firmemente que uma união financeira, que compreenda uma união bancária e uma união dos mercados de capitais, é um alicerce indispensável de uma União Económica e Monetária funcional. Um sistema financeiro integrado deve ser a imagem da política monetária comum e, sem ele, não é possível colher todos os benefícios da moeda única", disse.

Na terça-feira, Centeno regressará à assembleia, mas para o "diálogo económico" com os deputados da comissão parlamentar de Assuntos Económicos.