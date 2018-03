Centeno garante que Bruxelas vai receber documentos até fim de abril

Cristina Sambado - RTP14 Mar, 2018, 17:55 / atualizado em 14 Mar, 2018, 18:33 | Economia

“O que estamos agora a fazer é a preparar esses documentos, que serão tornados públicos ao longo do mês de abril. Têm que dar entrada na Comissão Europeia até dia 30 de abril. E nesses documentos vamos dar, seguramente, resposta a esses desafios que reconhecemos e que o Governo tem estado a trabalhar”, afirmou Centeno em declarações aos jornalistas à margem de uma conferência promovida em Cascais pela publicação The Economist.



A Comissão Europeia quer que Portugal apresente, em abril, programas ambiciosos, com medidas que apostem na redução da dívida e do crédito malparado e no aumento da produtividade.



“A ambição, devo sublinhar, é coisa que não falta a este Governo. Nós conseguimos, ao contrário do que eram as expetativas gerais, ultrapassar todos os obstáculos que nos têm sido colocados”, sublinhou.



Mário Centeno afirma que o Governo vai manter no futuro “exatamente o mesmo nível de ambição, para que possamos continuar no processo de redução da dívida, de permitir melhores condições de financiamento, não só para o Estado, mas também para as empresas e para as famílias e que o sucesso da economia seja materializado por esta via”.

A situação do Montepio

Esta quarta-feira todos os partidos da oposição criticaram a operação de créditos fiscais da Associação Mutualista Montepio, que foi autorizada pelo Ministério das Finanças. Mário Centeno afirma que “vivemos num Estado de Direito”.



“Dias de enorme sucesso”

“O que foi feito foi estritamente a aplicação do enquadramento legal previsto para essas situações. Não me parece que outra coisa fosse de esperar do Governo português”.Centeno realçou que “os desafios que se colocam à economia portuguesa são múltiplos e são reconhecidíssimos pelo Governo. E nós temos que trabalhar na estabilização do sistema financeiro. Não podemos contar com crescimento potencial para a economia portuguesa se não tivermos um sistema financeiro robusto”.“A legislação que existe é aplicada e nós fizemos exatamente isso”.O titular da pasta das Finanças realça que Portugal vive "dias de enorme sucesso e reconhecimento do enorme sucesso que a economia portuguesa tem”.“Eu gostava de recordar que a semana passada tivemos informação de que Portugal tinha subido um nível na escala de avaliação da Comissão Europeia, no âmbito do semestre europeu em relação à existência de desequilíbrios macroeconómicos, que deixaram de ser excessivos e passamos a integrar um grupo muito vasto de países europeus, em que os desafios se mantêm”.Centeno frisou que “a economia, o setor financeiro, todos os setores económicos estão, obviamente, sujeitos a desafios. Estes desafios têm sido abordados pelo Governo desde o início, nos seus programas de estabilidade, nos seus programas nacionais de reforma”.Em relação ao défice, Centeno considera que “é um resultado muito positivo, que reflete o estado da economia”.“O impacto nas receitas, mas também o enorme rigor com que Portugal tem executado os seus programas de despesa. Não temos utilizado este momento económico que vivemos para alavancar despesa, mas sim para equilíbrio e para cumprir todos os nossos compromissos. E isto é verdade para todos os setores”, rematou.