Centeno garante que não vai injetar 1.400 milhões de euros no Novo Banco

O ministro das Finanças garante que o governo não vai injetar 1.400 milhões de euros este ano no Novo Banco. Mário Centeno pede ainda responsabilidade ao PCP e Bloco de Esquerda sobre as propostas de descida do IVA da eletricidade que vão ser votadas na próxima semana.