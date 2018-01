Centeno já se reuniu com Donald Tusk e Jean-Claude Juncker

Antes desses encontros, o novo Presidente do Eurogrupo reuniu-se com os Presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia.



São encontros de apresentação de cumprimentos e para definir uma agenda de trabalhos comuns com o novo presidente do Eurogrupo no sentido da reforça da Zona Euro, a começar pela União Bancária.



A primeira reunião como líder do Eurogrupo está marcada para hoje à tarde. O principal assunto será o aprofundamento da união económica e monetária, que voltará a ser debatido na reunião do Ecofin, terça-feira.



Na agenda está ainda o Programa de Assistência à Grécia e as conclusões da missão de vigilância pós-programa a Portugal, realizada no final de 2017.



Com o ministro Mário Centeno a presidir aos trabalhos das reuniões do Eurogrupo, Portugal será representado pelo Secretário de Estado das Finanças.