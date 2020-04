Centeno não descarta Eurobonds

Centeno, na qualidade de presidente do Eurogrupo, disse que se mantém uma proposta para usar os designados “Eurobonds” com esse objectivo.



Apesar destas declarações, o comentador de assuntos económicos da Antena 1, Nicolau Santos, acha no entanto que a hipótese de se criarem os "Eurobonds" ou "Coronabonds" continua a ser pouco provável.



O comentador afirma que ainda existem países com forte peso que continuam a opor-se à criação destas ferramentas económicas, mas esta entrevista é uma forma de pressão por parte de Centeno e dos países mais necessitados destas ajudas financeiras.