Centeno não esconde vontade de liderar Banco de Portugal

Mário Centeno assume que qualquer economista gostaria de ser governador do Banco de Portugal e não esconde a vontade de desempenhar o cargo. Ontem, no Telejornal, disse não ver qualquer incompatibilidade de uma transfêrencia direta do cargo de ministro para governador. A escolha do Governo está prevista para início de Julho.