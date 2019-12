Centeno não vê conflito de interesses numa possível saída para o Banco de Portugal

Centeno ainda não definiu se vai ou não recandidatar-se à presidência do Eurogrupo e não responde se acharia interessante chefiar o Banco Central Europeu.



Sobre o Orçamento do Estado, Centeno não exclui que possam existir reuniões com o PCP e o Bloco de Esquerda antes da votação na generalidade.



Aos dois partidos, Mário Centeno lembra que este orçamento inclui o financiamento de medidas que eles tinham aprovado no tempo da geringonça.



É o caso do abono de família ou as reformas antecipadas.