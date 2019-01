Partilhar o artigo Centeno. "Ninguém neste Governo tem problemas com esta auditoria" à CGD Imprimir o artigo Centeno. "Ninguém neste Governo tem problemas com esta auditoria" à CGD Enviar por email o artigo Centeno. "Ninguém neste Governo tem problemas com esta auditoria" à CGD Aumentar a fonte do artigo Centeno. "Ninguém neste Governo tem problemas com esta auditoria" à CGD Diminuir a fonte do artigo Centeno. "Ninguém neste Governo tem problemas com esta auditoria" à CGD Ouvir o artigo Centeno. "Ninguém neste Governo tem problemas com esta auditoria" à CGD