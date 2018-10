Centeno rejeita que negociações de "última hora" tenham atrasado entrega

Lusa16 Out, 2018, 07:41 / atualizado em 16 Out, 2018, 07:56 | Economia

"Não houve negociações de última hora que tivessem atrasado a entrega do orçamento. O finalizar do processo de preparação dos documentos que compõem um Orçamento, que são mais de mil páginas, é um processo do ponto de vista técnico exigente, que é feito com grande minúcia pelos serviços das Finanças -- em grande parte -- mas não só, e fazemo-lo sempre com grande rigor", assegurou Mário Centeno, depois de entregar a proposta do Governo ao presidente da Assembleia da República.

Para o ministro das Finanças, foi este rigor que permitiu que o Governo "tivesse apresentado quatro orçamentos e cumprido o conteúdo desses orçamentos".

"Obviamente, os orçamentos são sempre resultado de negociações. Há negociações na vertente sindical, na vertente parlamentar", admitiu, salientando, contudo, que o Conselho de Ministros de sábado representou "o momento final de preparação" do Orçamento, tendo-se seguido o trabalho técnico das equipas do Ministério das Finanças.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, procedeu à entrega formal da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, às 23:48 de hoje.

Mário Centeno chegou à Assembleia da República 12 minutos antes do prazo limite para a entrega da proposta orçamental, acompanhado pela sua equipa do Ministério das Finanças, Mourinho Félix (adjunto do ministro das Finanças), João Leão (Orçamento), Álvaro Novo (Tesouro) e Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público) e pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.

A tradicional conferência de imprensa de apresentação do documento está marcada para as 08:30, no Ministério das Finanças.

A proposta de Orçamento do Estado para 2019 será votada na generalidade, na Assembleia da República, no próximo dia 30, estando a votação final global agendada para 30 de novembro.