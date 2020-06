Centrais nucleares francesas afetadas pela pandemia receiam falhar no inverno

Em França, a industria nuclear é ainda uma atividade essencial, sendo responsável pelo fornecimento de mais de 70 por cento da eletricidade do país. A pandemia da Covid-19 afetou diversos setores económicos e sociais e as centrais nucleares não foram exceção.As consequências do confinamento e das alterações a que foram sujeitos os trabalhos e os processos de manutenção e abastecimento das estruturas nucleares podem chegar ao ponto de faltar energia.

A EDF-Électricité de France anunciou em meados de abril uma queda histórica de 20 por cento da produção nuclear para 2020. E agora o receio deste setor industrial é que, chegando o inverno, não haja energia suficiente.







A crise que estamos a enfrentar mostra-nos as dificuldades que temos em realizar as principais operações de reabastecimento e manutenção das nossas centrais nucleares", declarou a ministra da Transição Ecológica, Élisabeth Borne, no mês passado.



A França não sofreu cortes de energia durante o confinamento. No entanto, a EDF conta, atualmente, com apenas dois terços dos trabalhadores diariamente, de forma a respeitar as orientações sanitárias, e os reatores nucleares mantêm-se desligados por mais tempo do que era habitual, avança o ", declarou a ministra da Transição Ecológica, Élisabeth Borne, no mês passado.A França não sofreu cortes de energia durante o confinamento. No entanto, a EDF conta, atualmente, com apenas dois terços dos trabalhadores diariamente, de forma a respeitar as orientações sanitárias, e os reatores nucleares mantêm-se desligados por mais tempo do que era habitual, avança o jornal francês Libération





"Não haverá nenhum apagão no próximo inverno, na França", garantiu Borne, na quinta-feira. "O desafio agora é evitar uma concentração de trabalho no próximo inverno, quando mais precisamos de eletricidade, principalmente para aquecimento".





Mas as centrais nucleares consideram que, para evitar um "apagão", é necessário rever todo o cronograma de interrupções nos processos industriais, incluindo as relacionadas à "grande reforma" (grandes obras destinadas a prolongar a vida útil das usinas nucleares). Isto é, organizar e minimizar a disponibilidade energética durante o verão, para maximizar a produção no inverno.





"A manutenção de oito reatores planeada para 2020 foi adiada para 2021, e apenas quatro reatores foram reservados para o inverno, o que significa que serão encerrados neste verão e no outono para economizar combustível" , explicou um porta-voz da EDF ao jornal francês.

Plano de otimização pode evitar "apagão"





O Ministério da Transição Ecológica assegurou que está a trabalhar com a EDF para otimizar o cronograma de encerramento e de manutenção dos reatores, garantindo, assim, a máxima disponibilidade energética durante o inverno.



"Tudo isso em conformidade com os requisitos de segurança nuclear", explicou a ministra.



Paralelamente, o Ministério também confiou à RTE-Réseau de Transport d'Électricité (operadora do sistema de transmissão de eletricidade em França) a análises das consequências destas alterações no fornecimento de eletricidade no próximo inverno.





A RTE não está preocupada com o fornecimento de eletricidade durante o verão, visto que "as barragens estão cheias a 95 por cento" e os níveis "hidráulicos são os mais altos dos últimos dez anos", explicou François Brottes, presidente da operadora.





O problema, segundo a RTE, será o pico de consumo energético no inverno. Mas François Brottes acredita que as medidas da EDF serão, contudo, "vitais" para garantir a segurança do fornecimento energético no inverno.



"O déficit de disponibilidade foi reduzido de 15 gigawatts para 6. Sem essa reforma, o risco teria sido grande", reconheceu na quinta-feira à tarde durante a conferência de imprensa conjunta com Elisabeth Borne.





A RTE garante ter "alavancas adicionais" em reserva que asseguram o equilíbrio entre a oferta e o consumo, como a importação de eletricidade a países vizinhos, o encerramento de 22 instalações industriais que mais consomem energia e uma queda controlada da energia.





Ainda será necessário avaliar outros recursos para garantir que a situação permaneça "perfeitamente sob controle", mas para o Governo francês é claro que "depender de 70 por cento de uma única fonte de energia elétrica não é a opção mais resiliente que existe".