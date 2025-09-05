Centrais sindicais estão contra o pacote da lei laboral anunciado pelo governo

Os antigos líderes da CGTP e da UGT vieram a público para lançar um apelo às estruturas sindicais para que se unam na mobilização dos trabalhadores contra as medidas anunciadas.

No início desta semana houve uma reunião com a Ministra do Trabalho para preparar a concertação social do próximo dia 10 de setembro.



A UGT garante ter recebido garantias da ministra de que não há linhas vermelhas na discussão sobre a reforma da lei laboral, mas vai avançar para uma greve se o governo faltar à palavra.



A CGTP decidiu manter a manifestação nacional já marcada para o dia 20 de setembro, mesmo com as negociações em curso.