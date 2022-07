Centro 2020 atribui quatro milhões de euros para projetos da área científica e tecnológica

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) informou que estão em causa "projetos de prova de conceito", aprovados pela Comissão Diretiva do Programa Centro 2020, tendo em vista "apoiar a ligação da investigação às empresas".

"Estes projetos, liderados por instituições do sistema científico e tecnológico regional, têm como objetivo valorizar o conhecimento já produzido em projetos de investigação, nomeadamente através da produção de protótipos laboratoriais, ensaios ou pré-séries semi-industriais que permitam uma primeira validação desses resultados com o objetivo de serem transferidos para o mercado e de serem explorados, de forma útil, pelas empresas".

Na sua maior parte, o valor de cada um dos 33 financiamentos europeus oscila entre os 120 mil euros e os 130 mil euros.

"A Universidade de Coimbra é a instituição (...) com mais projetos aprovados (12), seguida pela Universidade de Aveiro (nove) e pela Universidade da Beira Interior e o Instituto Pedro Nunes (cada um com três projetos aprovados)", segundo a CCDRC.

O Instituto Politécnico de Leiria, o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto de Telecomunicações, o Tagusvalley e a Universidade Católica Portuguesa completam a lista de entidades com "projetos de prova de conceito" aprovados.

"Trata-se de um instrumento novo, muito solicitado pelos agentes regionais, que permite preencher uma lacuna no conjunto de apoios ao longo da cadeia de inovação e que o Programa Centro 2020 resolveu testar, tendo em vista a sua adoção em maior escala no novo período de programação", explicou a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno.

Citada na nota, Isabel Damasceno afirmou que "este concurso piloto foi desenvolvido no contexto da participação da CCDRC num projeto europeu, o Improve", aprovado no âmbito do programa Interreg Europe.

"A troca de experiências com as regiões parceiras deste projeto europeu foi muito importante para desenhar o instrumento, beneficiando da sua experiência neste tipo de apoios. A qualidade científica e tecnológica das candidaturas apresentadas determinou o reforço da dotação, para permitir o financiamento de todas as candidaturas elegíveis, e tornou bastante clara a necessidade de continuarmos a apoiar esta tipologia de projetos no próximo período de programação", salientou.

O Improve tem como coordenadora a região espanhola da Extremadura e, além do Centro de Portugal, participam ainda a região Centro-Vale do Loire (França), a região da Puglia (Itália), o município de Gabrovo (Bulgária), a região Noroeste (Roménia), o município de Tartu (Estónia) e a região da Lapónia (Finlândia).