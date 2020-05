Centro 2020 financia com dez milhões de euros adaptação das empresas à pandemia

Em comunicado, a CCDRC informa que o financiamento, através de concurso no âmbito do programa Adaptar, "é dirigido a pequenas e médias empresas que pretendam adaptar e investir nos seus estabelecimentos, ajustando-os aos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores".

Nas "novas condições" ditadas pela pandemia, uma das despesas elegíveis é a "reorganização e adaptação de locais de trabalho que permitam implementar as orientações e boas práticas das autoridades competentes no contexto da doença", como medidas de higiene, segurança e distanciamento físico e a aquisição de equipamentos de higienização.

O concurso abrange igualmente "a colocação de informação e orientação aos colaboradores e ao público ou outros dispositivos de controlo e distanciamento físico, bem como a instalação de dispositivos de pagamento automático", refere a CCDRC, presidida por Isabel Damasceno.

"Serão apoiados projetos com um investimento entre 5.000 euros e 40 mil euros, a concretizar num prazo máximo de seis meses, limitado pelo final do ano, 31 de dezembro", adianta.

Segundo a nota, os apoios "revestem a natureza não reembolsável", a uma taxa de comparticipação de 50% do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

Até hoje, Portugal contabiliza 1.190 mortos associados à covid-19 em 28.583 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais seis mortos (+0,5%) e mais 264 casos de infeção (+0,9%).

Das pessoas infetadas, 673 estão hospitalizadas, das quais 112 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.328.