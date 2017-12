Centro de Empresas Inovadoras desenvolve projeto para jovens de Castelo Branco

Lusa11 Dez, 2017, 13:21 | Economia

O projeto `Coolworking`, lançado no início do ano letivo, tem como objetivo estimular os alunos do 4.º ano, do 2.º ciclo e do ensino secundário a desenvolverem ideias ou projetos empreendedores. Conta, atualmente, com a participação de mais de 350 jovens, divididos por quatro áreas de atividade, consoante o seu nível escolar.

"É nestas idades que temos o dever de incentivar e cultivar nos mais jovens um pensamento empreendedor, um espírito crítico e a capacidade de comunicação", refere em comunicado enviado à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

Os alunos do 4.º ano vão ter aulas de empreendedorismo infantil em contexto de sala de aula, quinzenalmente, nas escolas dos Agrupamentos de Escolas Afonso de Paiva, Amato Lusitano e Nuno Álvares.

Para ajudar a dinamização das aulas, vão estar nas escolas mascotes criadas para o efeito, a explicar o que é o empreendedorismo.

Já no 2.º ciclo, o MeetUp - Clube de Empreendedorismo, vai funcionar quinzenalmente nas instalações das escolas parceiras.

O programa inclui aulas práticas, onde vão ser lançados desafios aos alunos relacionados com o treino de conceitos de empreendedorismo e ainda o concurso interativo - O Meu Canal é o Tal, que visa aliar conceitos de empreendedorismo com a aplicação de novas tecnologias.

No ensino secundário, os estudantes vão ser desafios a participarem em três BootCamp - Desafios de 36 horas (Non Stop), onde são confrontados com dilemas diversos no sentido de terem permanentemente de tomar decisões.

O objetivo é o desenvolvimento da criatividade, da autonomia, do trabalho em equipa e do espírito empreendedor, facilitando-lhes o acesso a um conjunto de competências para a sua futura vida profissional.

Luís Correia sublinha que a estimulação do empreendedorismo junto dos jovens vai ao encontro dos princípios e da estratégia definida pela Câmara de Castelo Branco de apoiar empreendedores e empresas no processo de desenvolvimento das suas ideias de negócio, transformando-as em realidades empresariais.

O projeto `Coolworking`, é uma iniciativa apoiada pelo município de Castelo Branco.