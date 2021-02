Centro de Portugal tem "grande potencial" na área do Turismo Industrial

Rita Marques, que falava na sessão de abertura da ´webinar` "Turismo Industrial em Portugal", promovida hoje pelo Turismo Centro de Portugal e o Turismo de Portugal, integrados no Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo Industrial, afirmou que "o Centro de Portugal tem um grande potencial na área do Turismo Industrial".

"Temos o vidro e a cerâmica bem visíveis na região Centro, com exemplos excelentes que conhecemos todos bem, como a Vista Alegre, como a Bordalo Pinheiro, como a Atlantis, temos a indústria dos lanifícios, temos a metalomecânica, os plásticos, a indústria das duas rodas, que também é importante, a indústria da extração mineral (...), temos as rochas ornamentais", enumerou.

A secretária de Estado do Turismo disse que "são muitos os exemplos que podem ser bem trabalhados pela região, pelo Turismo do Centro, com o apoio do Turismo de Portugal, com o apoio da Rede [Portuguesa de Turismo Industrial]".

Reconheceu, de seguida, que os projetos necessitam de recursos e apontou que o Turismo de Portugal tem disponibilizado várias linhas de apoios financeiros que podem ajudar a corporizar "este bom dinamismo que se pretende imprimir no Turismo Industrial".

Adiantou que o Governo vai abrir, em breve, o Programa Valorizar e apelou aos municípios para que, em parceria com as empresas e o Turismo do Centro, "possam ir organizando as ideias, promovendo projetos sinérgicos que apontem caminhos para a sustentabilidade, para a digitalização, para os novos públicos, de modo a se poder ter amanhã um Turismo Industrial ainda mais forte".

Rita Marques referiu que também estão disponíveis as linhas de Qualificação de Oferta e Capitalizar Turismo, "que são instrumentos financeiros importantes que ajudarão" a materializar a rede.

Na abertura da conferência `online`, promovida para dar a conhecer a oferta de Turismo Industrial existente, partilhar experiências nacionais e internacionais e estimular o desenvolvimento de programas turísticos passíveis de promoção, a governante lembrou que há cerca de um ano esteve em São João da Madeira para o lançamento do Plano de Ação do Turismo Industrial, apresentado pelo Turismo de Portugal, que previa a implementação da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.

"A estratégia até 2027 já estabelecia várias prioridades, entre as quais o Turismo Industrial e, agora, é um grato gosto poder contar com este contributo das cinco regiões do continente, estando para breve o alargamento às regiões da Madeira e dos Açores. É um gosto poder contar com uma Rede Portuguesa de Turismo Industrial bem vigorada, bem animada, e que, em breve, inclusivamente, terá personalidade jurídica", rematou.

Na abertura da `webinar`, acompanhada por "mais de 600 participantes", o presidente do Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, falou dos desafios que se colocam ao país no âmbito do combate à pandemia e da recuperação económica.

"Quando pensamos o Turismo Industrial na sua vertente mais clássica, enquanto indústria viva ou enquanto patrimónios produtivos", são novas variáveis que podem ajudar a "fazer e a aumentar" o eixo da oferta competitiva e da inovação, disse.