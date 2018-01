Centro foi em 2017 a região mais competitiva após Área Metropolitana de Lisboa

Lusa22 Jan, 2018, 13:33 | Economia

"Este desempenho decorre dos resultados sistematicamente muito positivos em áreas como a educação, o mercado de trabalho ou a capacidade exportadora", refere a CCDRC num comunicado com as conclusões da última edição do "Barómetro do Centro de Portugal", que coloca a região em segundo lugar, a seguir à Área Metropolitana de Lisboa.

Elemento de monitorização produzido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, com sede em Coimbra e presidida por Ana Abrunhosa, o barómetro visa "avaliar o progresso alcançado" pela região nas áreas do crescimento e competitividade, potencial humano, qualidade de vida, coesão e sustentabilidade ambiental e energética.

"A região tem registado os melhores resultados nos exames nacionais, as menores taxas de desemprego e de desemprego jovem do país, evidenciado das mais baixas taxas de abandono escolar precoce e apresentado um posicionamento muito favorável no que respeita à sua capacidade exportadora e de inovação", segundo a nota.

No entanto, "continua a evidenciar fragilidades na produtividade, na capacidade de gerar riqueza, na sustentabilidade demográfica e em termos de assimetrias territoriais".

O Centro mantém igualmente "algumas debilidades" na área energética, "apesar das melhorias evidenciadas" nos últimos anos.

Disponível na página da Comissão Regional na internet -- www.ccdrc.pt -- "Barómetro do Centro de Portugal" contempla 25 indicadores-chave em permanente atualização, "que identificam tendências e lacunas de progresso, permitindo desenvolver eventuais ações corretivas e preventivas".