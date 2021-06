Centro histórico de Viseu sem carros ao fim de semana a partir de hoje

Até 21 de setembro, o trânsito estará cortado às sextas-feiras e sábados, entre as 16:00 e as 23:30, e aos domingos, entre as 15:00 e as 19:00.

A autarquia lembra que, com o arranque da iniciativa Verão na Cidade-Jardim, o centro histórico "será um dos palcos privilegiados desta estação para acolher uma programação multidisciplinar, especialmente preparada para todos os públicos".

"À boleia desta iniciativa, mas também procurando desincentivar o uso do automóvel na zona antiga da cidade, o município de Viseu renova o convite a viseenses, visitantes e turistas para usufruírem em pleno das ruas e praças, num ambiente seguro, sem carros e propício a uma circulação a pé ou em bicicleta, mais confortável e amiga do ambiente", acrescenta.

Segundo a autarquia, "a Polícia Municipal de Viseu será responsável pela realização dos respetivos cortes de trânsito, acompanhando e prestando apoio no terreno".

Esta interdição abrange os principais acessos à zona antiga, nomeadamente no início da Rua dos Combatentes da Grande Guerra e no entroncamento da Travessa da Misericórdia com o Adro da Sé, mantendo-se a circulação pela Calçada da Vigia.

Será autorizado, excecionalmente, o acesso aos moradores e clientes dos hotéis Palácio dos Melos e Casa da Sé pela Porta do Soar, em sentido inverso, sendo a saída realizada pela Rua D. Duarte e Rua do Carmo. O acesso à Rua do Carmo poderá vir a assumir um acesso alternativo a partir de 01 de julho, com o arranque de iniciativas na Rua Direita.

Durante os horários de culto e cerimónias religiosas realizadas na Sé de Viseu ou na Igreja da Misericórdia, o acesso ao adro será permitido pela Travessa da Misericórdia.