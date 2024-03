Centro neerlandês de `hyperloop` quer avançar na tecnologia de transporte futurista

Este tubo é o coração do novo Centro Europeu Hyperloop, em Veendam, nos Países Baixos, que será inaugurado na quarta-feira e será um terreno de testes nos próximos anos para desenvolver uma tecnologia em evolução.

O `hyperloop`, que já foi `apregoado` por Elon Musk, envolve cápsulas que flutuam em campos magnéticos a voarem a velocidades de cerca de 700 km/h através de tubos de baixa pressão.

Os seus defensores consideram-no muito mais eficiente do que os voos de curta distância, os comboios de alta velocidade e os camiões de carga.

Mas desde que Musk revelou o conceito que, segundo o empresário, poderia transportar passageiros pelos quase 645 quilómetros entre Los Angeles e São Francisco em 30 minutos, esta tecnologia progrediu a um ritmo muito mais lento do que o esperado.

"Espero que até 2030 tenhamos a primeira rota `hyperloop`, talvez de cinco quilómetros, na qual serão realmente transportados passageiros", realçou o diretor do centro, Sascha Lamme.

"Na verdade, já estão a ser feitos preparativos para estas rotas, em Itália ou na Índia, por exemplo", acrescentou, citado pela agência Associated Press (AP).

Lamme convidou ainda os céticos a visitarem o espaço: "Construímos o Centro Europeu Hyperloop e, pelo que construímos, sabemos que podemos ser competitivos com o transporte ferroviário de alta velocidade".

O tubo do centro de testes é composto de 34 secções separadas, a maioria com 2,5 metros de diâmetro. Uma bomba de vácuo num recipiente de aço próximo ao tubo suga o ar para reduzir a pressão interna. Isso reduz o arrasto e permite que as cápsulas viajem em velocidades tão elevadas.

Uma cápsula de teste construída pela empresa neerlandesa pioneira do `hyperloop`, a Hardt Hyperloop, participará no próximo mês nos primeiros testes no centro que é financiado por investimento privado, bem como por contribuições do governo daquela província, do governo dos Países Baixos e da Comissão Europeia.